Оккупанты продолжают «отжимать» имущество украинцев на ВОТ, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n202241-rashisty-hotyat-nacionalizirovat-kvartiry-na-vot-posredstvom-donosov-ot-mestnyh-jiteley.html

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Російські загарбники, намагаючись узаконити так звану «націоналізацію» нерухомого майна, розташованого на території, окупованій із 2014 року, надали повноваження повідомляти про наявність порожніх квартир пересічним громадянам, зокрема сусідам.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Після отримання заяви ці факти перевірятиме спеціально уповноважений орган, після чого стартуватиме процедура віджиму. Залишилося лише увести покарання за неповідомлення, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що рашисти знову вносять до переліку «безхазяйного майна» переоформлені за російським законодавством квартири на ТОТ в разі довготривалої відсутності власника.