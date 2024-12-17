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Оккупанты продолжают «отжимать» имущество украинцев на ВОТ, фото: ТАСС

Рашисты хотят «национализировать» квартиры на ВОТ посредством доносов от местных жителей

17 дек 2024, 09:33
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Російські загарбники, намагаючись узаконити так звану «націоналізацію» нерухомого майна, розташованого на території, окупованій із 2014 року, надали повноваження повідомляти про наявність порожніх квартир пересічним громадянам, зокрема сусідам.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Після отримання заяви ці факти перевірятиме спеціально уповноважений орган, після чого стартуватиме процедура віджиму. Залишилося лише увести покарання за неповідомлення, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що рашисти знову вносять до переліку «безхазяйного майна» переоформлені за російським законодавством квартири на ТОТ в разі довготривалої відсутності власника.

Источник: Ракурс


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