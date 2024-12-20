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Последствия атаки российских дронов в Киевскую область, фото: ГСЧС

На Киевщине после атаки дронов ликвидировали пожар площадью 15 тыс. кв. м (ФОТО, ВИДЕО)

20 дек 2024, 16:54
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На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 15 тис. кв. м, що виникла сьогодні, 20 грудня, внаслідок атаки дронів на складське приміщення в Бориспільському районі.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні о 00.50 внаслідок атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м.

Пожежу було локалізовано о 04.05. Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки атаки російських дронів на Київщину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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