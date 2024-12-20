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Последствия атаки российских дронов в Киевскую область, фото: ГСЧС
На Киевщине после атаки дронов ликвидировали пожар площадью 15 тыс. кв. м (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n202352-na-kievschine-posle-ataki-dronov-likvidirovali-pojar-ploschadu-15-tys-kv-m-foto-video.htmlРакурс
На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу площею 15 тис. кв. м, що виникла сьогодні, 20 грудня, внаслідок атаки дронів на складське приміщення в Бориспільському районі.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
До гасіння залучилися 72 рятувальника та 24 одиниці техніки, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні о 00.50 внаслідок атаки російських безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м.
Пожежу було локалізовано о 04.05. Загиблих та постраждалих немає.
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