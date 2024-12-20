Армия рф ударила по Киеву баллистическими ракетами. Фото:

https://racurs.ua/n202335-rf-atakovala-kiev-ballistikoy-chto-izvestno-foto.html

Ракурс

Армія рф 20 грудня вдарила по Києву балістичними ракетами.

.

Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Виникли загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Крім того, пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Медики госпіталізували двох постраждалих.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що у Голосіївському районі через падіння уламків пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Зайнялося п’ять автомобілів. Повідомляють про загиблого.

Також з ночі столицю атакували дрони. Вони заходили кількома хвилями. Уламки впали на нежитлову забудову в Деснянському районі.

У ДСНС поінформували, що внаслідок атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м. Пожежу вже локалізували. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 19 грудня запропонував країнам Заходу провести так звану «високотехнологічну дуель». Воєнний злочинець заявив, що партнери України можуть розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, а рф вдарить по столиці «Орєшніком». При цьому дикататор заявив: «подивимося, що станеться».