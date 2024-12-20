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Армия рф ударила по Киеву баллистическими ракетами. Фото:

рф атаковала Киев баллистикой — что известно (ФОТО)

20 дек 2024, 08:21
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Армія рф 20 грудня вдарила по Києву балістичними ракетами.


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Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Виникли загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Крім того, пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Медики госпіталізували двох постраждалих.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що у Голосіївському районі через падіння уламків пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу. Зайнялося п’ять автомобілів. Повідомляють про загиблого.

Також з ночі столицю атакували дрони. Вони заходили кількома хвилями. Уламки впали на нежитлову забудову в Деснянському районі.

У ДСНС поінформували, що внаслідок атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 тис. кв. м. Пожежу вже локалізували. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежа на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Київщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін 19 грудня запропонував країнам Заходу провести так звану «високотехнологічну дуель». Воєнний злочинець заявив, що партнери України можуть розмістити в Києві свої системи протиповітряної оборони, а рф вдарить по столиці «Орєшніком». При цьому дикататор заявив: «подивимося, що станеться».

Источник: Ракурс


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