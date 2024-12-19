Украина получит БПЛА от «коалиции дронов». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n202334-britanskiy-ministr-anonsiroval-massirovannuu-postavku-ukraine-razlichnyh-bpla.html

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Країни «коаліції дронів» та «морської коаліції» у 2025 році почнуть масово постачати Україні БпЛА.

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У рамках формату «Рамштайн» українські Сили оборони з січня почнуть масово постачати Україні десятки тисяч безпілотників різного типу. Велика Британія продовжує співпрацювати з партнерами, щоб збільшити темпи постачання зброї в Україну. Про це заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард заявив під час виступу перед депутатами Палати громад, повідомила «Європейська правда».

Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна — ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучене Королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією, — наголосив він.

Додаткові деталі щодо безпілотників для України заступник міністра не навів.

Нагадаємо, українська коаліція дронів почала працювати 17 лютого цього року. Очолили коаліцію Латвія та Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Канада та Люксембург. Загальний грошовий фонд коаліції дронів складе понад 85 млн, а з цієї суми британці внесли 19 млн дол.

Джерело: «Європейська правда»