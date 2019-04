В лесном пожаре в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли по крайней мере 27 пожарных и трое местных жителей.

Об этом сообщает газета People’s Daily China со ссылкой на местные власти.

Пожар начался на высоте более 3,8 тыс. м над уровнем моря, к его ликвидации были привлечены 689 пожарных.

Вчера во второй половине дня 30 пожарных пропали без вести после того, как направление ветра неожиданно изменилось, что привело к воспламенению лесного массива в горной местности и быстрому распространению пожара.

По информации агентства «Синьхуа», пожар начался в субботу приблизительно в 18.00 по местному времени в отдаленном населенном пункте в горной местности.

В настоящее время пожарные пытаются локализировать огонь. Для координации работы спасателей в регион прибыла Рабочая группа Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

#LATEST: 27 firefighters and 3 locals have been confirmed died while battling a forest fire in southwest China’s Sichuan Province, authorities said Monday pic.twitter.com/ufjPdzUWjB