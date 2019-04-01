Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лесной пожар начался вечером в субботу, фото: People’s Daily China

Жертвами лесного пожара на юго-западе Китая стали 27 пожарных (ФОТО, ВИДЕО)

1 апр 2019, 16:56
999

В лесном пожаре в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли по крайней мере 27 пожарных и трое местных жителей.

Об этом сообщает газета People’s Daily China со ссылкой на местные власти.

Пожар начался на высоте более 3,8 тыс. м над уровнем моря, к его ликвидации были привлечены 689 пожарных.

Вчера во второй половине дня 30 пожарных пропали без вести после того, как направление ветра неожиданно изменилось, что привело к воспламенению лесного массива в горной местности и быстрому распространению пожара.

По информации агентства «Синьхуа», пожар начался в субботу приблизительно в 18.00 по местному времени в отдаленном населенном пункте в горной местности.

В настоящее время пожарные пытаются локализировать огонь. Для координации работы спасателей в регион прибыла Рабочая группа Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Лесной пожар начался вечером в субботу, фото: People’s Daily China

Лесной пожар начался вечером в субботу, фото: People’s Daily China

Напомним, вчера в столице Перу городе Лима загорелся пассажирский автобус. В результате инцидента погибли как минимум 20 человек, еще 10 пострадали. Предварительной причиной инцидента считается короткое замыкание электропроводки.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Выборы президента в СИЗО: пожизненно осужденные поддержали Зеленского, Тимошенко тоже популярна (ДОКУМЕНТ)

В сети опубликовали результаты голосования на специальных избирательных участках, расположенных в СИЗО. Большинство избирателей поддержали кандидата в президенты Зеленского

Новости Украины
17:19

Заседание ЦИК относительно волеизъявления украинцев на выборах президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно волеизъявления украинцев на выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта

Новости Украины
14:11