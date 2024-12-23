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Ракурс
Склад деталей к «шахедам» уничтожили в рф

В рф уничтожен склад с деталями к «шахедам» на 16 млн долларов — ГУР

23 дек 2024, 08:47
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Склад із деталями до «шахедів» знищено у рф на території особливої економічної зони «Алабуга» в Єлабузькому районі Татарстану.


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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

На території економічної зони «алабуґа» на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні, — розповіли у ГУР. — У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць «Shahed-136» — все згоріло.

Зазначається, що завдані внаслідок знищення складу втрати агресора оцінюються у 16 млн дол. США.

Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії, — наголошують у ГУР. — За кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Источник: Ракурс


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