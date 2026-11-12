Реактивный «Шахед» атаковал таможенный терминал на Волыни. Фото:

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Ракурс

Російська армія вночі 12 листопада атакувала Волинську область.

Зокрема, під удар потрапив Ковельський район. Один із ударних дронів «Шахед» упав на територію митного терміналу, на майданчик, де паркують автомобілі. Спалахнули вантажівки та автоцистерна з пальним. Про це Волинська обласна військова адміністрація повідомила у соцмережах.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що вночі внаслідок російської атаки у Ковельському районі на території стоянки загорілися кілька вантажних автомобілів, зокрема автоцистерна з пальним. Від обстрілу постраждав чоловік 1972 року народження.

Рятувальники одночасно приборкували вогонь, а також охолодили сусідні автомобілі й відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним. Пожежу вже ліквідували.

Нагадаємо, 12 листопада російські дрони-камікадзе летіли на Коростенську, Вільшанську, Чуднівську, Ружинську, Бердичівську та Житомирську громади Житомирської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. У приватному сектор пошкоджені три житлові будинки та дві господарські споруди. Також ворог уразив об'єкти енергетики й транспорту.