Склад деталей до «шахедів» знищили у рф

https://racurs.ua/ua/n202430-u-rf-znyscheno-sklad-z-detalyamy-do-shahediv-na-16-mln-dolariv-gur.html

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Склад із деталями до «шахедів» знищено у рф на території особливої економічної зони «Алабуга» в Єлабузькому районі Татарстану.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

На території економічної зони «алабуґа» на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні, — розповіли у ГУР. — У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць «Shahed-136» — все згоріло.

Зазначається, що завдані внаслідок знищення складу втрати агресора оцінюються у 16 млн дол. США.