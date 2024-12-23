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Склад деталей до «шахедів» знищили у рф
У рф знищено склад з деталями до «шахедів» на 16 млн доларів — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n202430-u-rf-znyscheno-sklad-z-detalyamy-do-shahediv-na-16-mln-dolariv-gur.htmlРакурс
Склад із деталями до «шахедів» знищено у рф на території особливої економічної зони «Алабуга» в Єлабузькому районі Татарстану.
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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
На території економічної зони «алабуґа» на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні, — розповіли у ГУР. — У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць «Shahed-136» — все згоріло.
Зазначається, що завдані внаслідок знищення складу втрати агресора оцінюються у 16 млн дол. США.
Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії, — наголошують у ГУР. — За кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.