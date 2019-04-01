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Ракурс
Последствия пожара в автобусе, фото: New Straits Times

Как минимум 20 человек погибли в результате возгорания автобуса в Перу (ФОТО, ВИДЕО)

1 апр 2019, 08:28
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Как минимум 20 человек стали жертвами пожара в междугородном пассажирском автобусе в столице Перу Лиме.

Еще не менее десяти человек пострадали. Об этом сообщает издание New Straits Times со ссылкой на чиновников местной спасательной службы.

Сколько именно людей находились в транспортном средстве, не сообщается.

Предварительной причиной инцидента считается короткое замыкание, возникшее вследствие неисправности электропроводки автобуса.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, несмотря на усилия пожарных, огонь полностью уничтожил транспортное средство.

Возгорание возникло, когда автобус находился на терминале «Фьори» в густонаселенном северном районе Лимы Сан-Мартин-де-Поррес, откуда должен был отправиться в северный город Чиклайо, расположенный в 770 км от столицы Перу.

Отмечается, что этот инцидент — один из самых трагических случаев пожаров на общественном транспорте Лимы.

Наслідки пожежі в автобусі, фото: New Straits Times

Напомним, осенью 2018 года на Львовщине во время движения загорелся туристический автобус, перевозивший отдыхающих в Карпаты. К счастью, люди успели вовремя покинуть транспортное средство.


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