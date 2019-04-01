Наслідки пожежі в автобусі, фото: New Straits Times

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Щонайменше 20 людей стали жертвами пожежі в міжміському пасажирському автобусі в столиці Перу Лімі.

Ще принаймні 10 людей постраждали. Про це повідомляє видання New Straits Times з посиланням на чиновників місцевої рятувальної служби.

Скільки саме людей перебували в транспортному засобі, не повідомляється.

Попередньою причиною інциденту вважається коротке замикання, котре виникло внаслідок несправності електропроводки автобуса.

Інцидент стався в неділю ввечері, попри зусилля пожежників, вогонь повністю знищив транспортний засіб.

Займання виникло, коли автобус перебував на терміналі «Фьорі» у густонаселеному північному районі Ліми Сан-Мартін-де-Поррес, звідки мав відправитися в північне місто Чіклайо, розташоване за 770 км від столиці Перу.

Зазначається, що цей інцидент — один із найтрагічніших випадків пожеж на громадському транспорті Ліми.

Нагадаємо, восени 2018 року на Львівщині під час руху загорівся туристичний автобус, який перевозив відпочивальників у Карпати. На щастя, люди встигли вчасно залишити транспортний засіб.