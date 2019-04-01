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ЦВК порахувала меншу половину бюлетенів. Фото: Цензор.НЕТ

У трійці лідерів — без змін: ЦВК опрацювала понад 40% протоколів (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2019, 07:15
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Центрвиборчком станом на сьому годину ранку 1 квітня опрацював 40,21% протоколів.

Станом на 07.00 на виборах президента України Володимир Зеленський посідає першу сходинку — 30,23%. На другій позиції чинний президент Петро Порошенко — 16,65%. На третьому місці лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко — 13,14%. Такі результати оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Офіційні результати Центрвиборчкому станом на 07.00 наступні:

  1. Володимир Зеленський — 30,23%;
  2. Петро Порошенко — 16,65%;
  3. Юлія Тимошенко — 13,14%;
  4. Юрій Бойко — 11,48%;
  5. Анатолій Гриценко — 7,07%;
  6. Ігор Смешко — 5,95%.

Центральна виборча комісія опрацювала понад 40% протоколів. Інфографіка: ЦВК

Нагадаємо, сьогодні 6.00 ранку закрилася остання виборча дільниця за кордоном — у американському місті Сан-Франциско. Загалом українці голосували на 101 виборчій дільниці, голосування відбувалося з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країн.

Джерело: Ракурс


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