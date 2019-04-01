Вибори президента України: все, що відбувається в першому турі / Фото: Ракурс

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Ракурс

Перший тур виборів президента о 8.00 неділі 31 березня стартував в Україні. Громадяни впродовж дня голосували за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працювали до 20.00. Попередні результати виборів (екзит-поли) було оприлюднено одразу по завершенні голосування, згодом з’явилися перші офіційні дані Центрвиборчкому. «Ракурс» стежить за встановленням результатів першого туру виборів.

15.26 — Зеленського і Тимошенко залишили під охороною поліції. З семи інших кандидатів поліція зняла охорону.

15.25 — Центрвиборчком опрацював вже 81.97% протоколів з результатами голосування на цьогорічних президентських виборах.

14.44 — Центрвиборчком обробив 98,01% протоколів виборчих дільниць, які розташовані за кордоном. Більшість голосів українці віддали чинному президенту України Петру Порошенко.

13.40 — штаб Порошенка попросив підтримки у кандидатів від демократичних сил у другому турі.

13.30 — Олександр Шевченко, який брав участь у першому турі виборів, після своєї поразки заявив про підтримку Володимира Зеленського в другому турі. У свою чергу штаб Зеленського заявив, що не буде вести таємних переговорів щодо підтримки з боку інших кандидатів, які не пройшли до другого туру, та розподілу посад у команді шоумена.

12.30 — Центральна виборча комісія опрацювала вже понад 70% протоколів результатів вчорашнього голосування на виборах президента України.

11.09 — Центрвиборчком офіційно анонсував другий тур, який відбудеться 21 квітня.

11.05 — у МВС розповіли про резонансні інциденти, пов’язані з проведенням виборів президента, котрі сталися цієї ночі.

10.40 — Центральна виборча комісія опрацювала вже понад 60% протоколів результатів вчорашнього голосування на виборах президента України.

9.20 — Центральна виборча комісія опрацювала вже 54,7% протоколів результатів вчорашнього голосування на виборах президента України. Трійка лідерів залишається незмінною.

07.15. — Центрвиборчком станом на сьому годину ранку опрацював 40,21% протоколів. Трійка лідерів президентських перегонів не змінилася. Як і раніше, з великим відривом перемагає актор Володимир Зеленський.

06.47. — Завершилося голосування на виборах президента України за кордоном. Останньою о шостій ранку за київським часом закрилася на виборча дільниця в Сан-Франциско (США). Загалом українці за кордоном голосували на 101 виборчій дільниці.

06.19. — У ЦВК станом на шосту годину ранку 1 квітня опрацювали 33,28% протоколів. Трійка лідерів залишається незмінною — на першому місці шоумен Володимир Зеленський, другу та третю сходинку займають Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

05.16. — Станом на п’яту годину ранку Центральною виборчою комісією опрацьовано 26,35% протоколів. Володимир Зеленський лідирує — 30,03%. На другій позиції чинний глава держави Петро Порошенко — 16,78%. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на третій сходинці — 13,30%.

04.48. — У Центрвиборчкомі повідомили, що на цьогорічних виборах президента України не взяли участь 10 млн 756 тис. 850 виборців. Загалом у списках виборців значилися 29 млн 468 тис. 783 осіб. Кількість громадян України, які отримали виборчі бюлетені на дільницях в Україні, становить 18 млн 711 тис. 933 особи.

04.14. — Триває підрахунок голосів. Центрвиборчком станом на четверту годину ночі опрацював 20,94% протоколів. Лідером виборів є актор Володимир Зеленський, на другій позиції Петро Порошенко, а Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів.

03.20. — Центральна виборча комісія станом на третю годину ночі 1 квітня опрацювала 14,72% протоколів. У президентській гонці лідирує шоумен Володимир Зеленський, президент Петро Порошенко — другий, Юлія Тимошенко — на третій позиції.

02.54. — У Білорусі дільнична комісія закордонного округу завершила підрахунок голосів. У сусідній країні участь у голосуванні взяли 749 громадян України. Найбільше голосів отримав актор Володимир Зеленський, за нього проголосував 281 громадянин. За чинного президента Петра Порошенка голоси віддали 206 виборців, а Юрій Бойко опинився на третьому місці. За нього проголосували 58 осіб.

02.14 — ЦВК опрацювала майже 10% протоколів станом на другу годину ночі 1 квітня. За даними 9,12% протоколів ситуація не змінилася: перемагає Зеленський, Порошенко йде другим, а Тимошенко — на третьому місці.

01.37 — у Центральній виборчій комісії розповіли про курйози, які трапилися під час голосування у першому турі президентських виборів. Зокрема, йшлося про бійку між громадськими спостерігачами.

01.08 — ЦВК продовжує підраховувати голоси. Станом на 01.00 опрацьовано 3,59% протоколів з усіх виборчих дільниць. Лідирують комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

00.29 — у Мін’юсті розповіли, що для участі у виборах у другому турі не за пропискою необхідно знову змінити місце голосування в установленому законом порядку.

23.52 — Центральна виборча комісія (ЦВК) підраховує голоси: за підсумками опрацювання 1,10% протоколів по Україні, лідерами першого туру виборів є комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

23.50 — кандидат у президенти України Володимир Зеленський повідомив, що назве першу п’ятірку своєї команди до кінця другого туру і готовий до дебатів із Порошенком.

23.40 — правоохоронці сьогодні отримали 1 тис. 927 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з проведенням виборів.

23.01 — Володимир Зеленський очолює рейтинг кандидатів у президенти на момент закриття виборчих дільниць — за нього віддали свої голоси 30,6% виборців. Друге місце в чинного президента Петра Порошенка (17,8%), третє — в Юлії Тимошенко (14,2%). Підсумки Національного екзит-полу на виборах президента України станом на 20.00 оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова.

23.00 — поліція отримала 11 повідомлень про замінування виборчих дільниць у Дніпропетровській області. Правоохоронці відстежили трафік осіб, котрі телефонували, й встановили, що всі ці повідомлення надійшли з території Росії

22.57 — «Ракурс» зібрав реакцію користувачів соціальних мереж на результати національного екзит-полу голосування на виборах президента України 2019 року.

22.10 — в штабі Гриценка заявили, що з підтримкою кандидатів у другому турі планують визначитися протягом тижня.

22.02 — Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прокоментував результати езит-полів голосування на президентських виборах 31 березня. Він сказав, що вже бачить Володимира Зеленського наступним президентом України.

21.33 — Зеленський і Тимошенко можуть об'єднатися у другому турі виборів. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі. Водночас у Зеленського і у Тимошенко спростували інформацію про ймовірне об'єднання.

21.21 — кандидат у президенти Володимир Зеленський привітав своїх прихильників і натякнув на важку роботу напередодні другого туру голосування.

21.20 — кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликає виборців не вірити «продажним екзит-полами», називаючи їх інструментом маніпуляції.

21.10 — кандидат в президенти Петро Порошенко оцінив конкуренцію під час виборчої кампанії 2019 року і назвав Володимира Зеленського маріонеткою олігарха Коломойського.

20.53 — в Краматорську Донецької області в «замінованій» машині знайшли 500 бюлетенів з відмітками за Юлію Тимошенко.

20.30 — в Україні завершилося голосування на виборах президента. Центрвиборчком починає публікувати інформацію про явку станом на 20.00.

20.00 — лідером Національного екзит-полу станом на 18.00 є Володимир Зеленський, за нього віддали свої голоси 30,4% виборців. Друге місце займає чинний президент Петро Порошенко — в нього 17,8%. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко — 14,2%.

Національний екзит-пол — соцопитування на виході з виборчих дільниць — оприлюднили фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова.

19.59 — пенсіонер помер у Львові після відвідування виборчої дільниці. Він встиг проголосувати на виборах президента.

19.40 — представникам російських ЗМІ сьогодні заборонили доступ до виборчої дільниці, розташованої на території посольства України в Білорусі.

18.52 — голосування завершилося на найвіддаленішій закордонній виборчій дільниці на станції «Академік Вернадський».

18.50 — біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві спостерігачі фіксують зростання кількості молодих людей спортивної статури.

17.55 — на дільниці в селі Мирне Біляївського району Одеської області спостерігач зафіксував факт дочасного заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців.

17.05 — поліція кваліфікує дії лідера Радикальної партії Олега Ляшка, котрий продемонстрував свій бюлетень, як «порушення таємниці голосування».

16.44 — у США відкрилась виборча дільниця № 90089 у Вашингтоні. Перші виборці вже проголосували.

16.10 — завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці, розташованій на території Австралії.

15.58 — у Міністерстві оборони розповіли, як голосують українські військові на Донбасі та за кордоном. У районі операції Об'єднаних сил було створено 79 спеціальних виборчих комісій. До голосування долучились і військові, які виконують завдання під егідою Місії ООН у Конго.

15.42 — явка виборців становить 45,11%. Це дані ЦВК станом на 15.00, які постійно коригуються.

15.40 — спостерігачі Комітету виборців України зафіксували спробу організації контрольованого голосування в Херсонській області.

15.35 — українські громадяни шикуються в гігантські черги до закордонних виборчих дільниць. Деякі черги розтягуються на декілька вулиць.

15.20 — мешканка Києва проголосувала та народила на дільниці. На розташованій у другому пологовому будинку на Подолі ділянці жінка народила дівчинку. Утім, українка встигла і виконати громадянський обов’язок — проголосувати.

14.45 — Юлія Мостова, дружина кандидата в президенти Анатолія Гриценка, змогла проголосувати з другої спроби: спочатку на виборчій дільниці жінці повідомили, що її немає у списках виборців. Згодом виявилося, що член дільничної виборчої комісії (ДВК) помилився.

14.40 — на виборах президента свої голоси вже віддали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, спікер Андрій Парубій та лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк.

14.30 — під ЦВК збираються невідомі молоді люди. Про цілі своїх зборів нічого конкретного не кажуть і заявляють, що прийшли «відпочити».

14.00 — у день голосування на виборах в Чернігівській області до поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, який погрожував підірвати штаби одного з кандидатів у президенти у випадку неприпинення підкупу виборців.

13.30 — голова виборчкому в Одесі побив виборця, а член комісії прийшла п’яна. За останніми даними, в області зафіксували 43 факти ймовірного порушення виборчого законодавства.

12.50 — Анатолій Гриценко проголосував на виборах президента України. Лідер «Громадянської позиції», який також бере участь у перегонах за крісло глави держави, завітав на виборчу дільницю разом із дружиною — головним редактором «Дзеркала тижня» Юлією Мостовою. Однак її у списках виборців не виявилося.

12.40 — Центральна виборча комісія оприлюднила дані явки на виборах президента станом на 11.00. Найактивнішими виборцями наразі є мешканці Луганщини та Запоріжжя.

12.20 — чинний глава держави Петро Порошенко сьогодні разом із сім'єю завітав на одну з виборчих дільниць для того, щоб взяти участь у голосуванні на виборах президента.

11.50 — під час голосування на виборах президента України в приміщення однієї із виборчих дільниць міста Борзна на Чернігівщина невідомий пожбурив запальну суміш.

11.30 — Володимир Зеленський також вже проголосував на виборах президента України.

11.00 — кандидати у президенти лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, представник «Опозиційного Блоку» Олександр Вілкул і кандидат від «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко вже проголосували на виборах президента.

10.50 — в Україні сім виборчих дільниць не відкрилися до старту виборів президента.

10.30 — перші порушення на виборах президента 31 березня зафіксували спостерігачі у різних областях України. Громадяни знову голосували без паспортів, деякі дільниці так і не запрацювали, на інших було замало бюлетенів і забагато прихованої агітації.

10.07 — Кличко приїхав голосувати на велосипеді.

9.50 — Олег Ляшко уже скористався своїм громадянським правом під час голосування на виборах президента України зранку 31 березня.

9.00 — голосування на виборах президента України 31 березня розпочалося на закордонних виборчих дільницях Азербайджану, Вірменії та Естонії.

8.30 — Під час сьогоднішнього голосування на виборах президента у Києві в складі місії американських спостерігачів перебуває вдова американського сенатора та друга України Джона Маккейна Сінді.

8.00 — Перший тур виборів президента зранку 31 березня стартував в Україні. У неділю громадяни впродовж дня голосуватимуть за одного з 39-ти кандидатів на пост глави держави. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

7.30 — голосування на виборах президента, завдяки різниці у часі, розпочали українці з Австралії, а також Китаю. Перша закордонна виборча дільниці в австралійській Канберрі запрацювала ще 30 березня о 23.00 за київським часом.

Нагадаємо, виборча кампанія в Україні тривала 90 днів. 9 лютого було оголошено список 44-х претендентів на пост глави держави, ще понад 40 бажаючим ЦВК відмовила в реєстрації. П’ятеро кандидатів відмовилися від участі в перегонах. 8 березня було затверджено текст бюлетеня із 39 кандидатами. Згодом Сергій Тарута заявив, що підтримує Юлію Тимошенко, а Олександр Мороз передумав брати участь у виборах.

Попередні результати виборів (екзит-поли) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування — після 20.00 неділі, 31 березня, проте офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить у період між першим та 10 квітня. Якщо у першому турі жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

Центрвиборчком має встановити остаточні результати повторного голосування до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.

Що Конституція вимагає від кандидатів у президенти?

Для того, щоб стати кандидатом у президенти, потрібно: бути громадянином України; досягти 35-річного віку; мати право голосу на виборах; проживати в Україні впродовж 10-ти років перед днем виборів та знати державну українську мову.

Також усі кандидати у президенти вносили заставу у розмірі 2,5 млн грн. Зауважимо, що ЦВК повертає заставу лише тим кандидатам, хто потрапив до другого туру виборів або ж переміг.

У скільки обійдуться вибори?

Вибори президента України обійдуться Центральній виборчій комісії у понад 2, 35 млрд грн. На функціонування реєстру виборців держава витрачає понад 223 млн грн. Власні видатки ЦВК сягають понад 266 млн грн.

Список кандидатів на пост президента України: