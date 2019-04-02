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Партія Меркель вказала, чому Зеленський повинен якнайшвидше показати свою команду

Війна з Росією та економічні проблеми: партія Меркель вказала, чому Зеленський повинен якнайшвидше показати свою команду

2 кві 2019, 13:13
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Керівник фракції об'єднання Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) Давид Вадефуль закликав кандидата у президенти України Володимира Зеленського розповісти про свою команду і детальніше повідомити політичну позицію.

Партія чинного канцлера ФРН Ангели Меркель прагне дізнатися від Зеленського впродовж наступних трьох тижнів (до голосування у другому турі), за які принципи він виступає. ХДС-ХСС закликала кандидата на своєму сайті розповісти про політиків, які сформують його владну команду.

У заяві керівника фракції йдеться про те, що Україна «не може покладатися на недосвідчене керівництво в конфлікті з Росією і в умовах важкої економічної та соціальної ситуації».

Вадефуль також вважає, що Зеленський мусить уточнити методи, за допомогою яких він прагне досягати своєї мети, і чи є серед них боротьба з олігархами. У партії Меркель цікавляться цим питанням у зв’язку з підтримкою передвиборчої кампанії Зеленського олігархом Ігорем Коломойським.

В ХДС-ХСС вважають, що успіх Зеленського став можливим через розчарування реформами Петра Порошенка, а невдачу Юлії Тимошенко пов’язують з недовірою виборців до її нечіткої внутрішньої і зовнішньої політики.

Після оголошення результатів екзит-полів 31 березня кандидат у президенти України Володимир Зеленський повідомив, що назве першу п’ятірку своєї команди до кінця другого туру і готовий до дебатів із Порошенком.

У понеділок, 1 квітня, канцлер ФРН Ангела Меркель привітала Петра Порошенка із виходом у другий тур президентських виборів.

Джерело: Ракурс


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