Перший тур виборів: що кажуть західні експерти про лідерство Зеленського / Фото: "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n120206-potryasinnya-eksperyment-ta-urok-poroshenku-scho-kajut-zahidni-eksperty-pro-liderstvo-zelenskogo.html

Ракурс

Результати першого туру виборів президента України дещо здивували західних експертів, однак більшість аналітиків та журналістів провідних видань висловили впевненість щодо подальшого проєвропейського курсу Києва, навіть за умови оновлення команди на Банковій.

Видання The Washington Post присвятило кілька новин українським виборам, згадавши і про день сміху 1 квітня і про коміка й лідера президентських перегонів Володимира Зеленського.

«Українці прокинулися у день сміху 1 квітня у реальності, де комік перебуває на шляху до посади головнокомандувача», — пише Washington Post.

Зеленського видання описує як 41-річного шоумена, який грав роль глави держави у популярному ситкомі.

У іншій статті цього ж американського видання зазначається, що успіх кандидатури Зеленського пов’язаний із запитом суспільства на нового лідера, який не має жодних зв’язків із корупційною політичною елітою України, а також «може запропонувати новий підхід до врегулювання п’ятирічного конфлікту з Росією на Донбасі».

«Я критично і тверезо сприймаю сигнал, який суспільство сьогодні надіслало чинній владі», — цитує слова Петра Порошенка Washington Post. — Це важкий урок для мене і моєї команди та привід для серйозної роботи над виправленням помилок, допущених останніми роками".

Президент України сказав, що «доля його зіштовхнула з маріонеткою олігарха Коломойського у другому турі виборів». Порошенка видання називає кондитерським магнатом, рейтинг якого впав на тлі економічних проблем в країні та зниження рівня життя.

Також WP зазначає, що спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання щодо можливої перемоги Зеленського на виборах в Україні, заявив, що «Кремль хотів би побачити зміну чинної влади у Києві».

«Ми б не хотіли бачити при владі в Києві „партію війни“, а політсилу, яка прагне до поступового врегулювання ситуації на сході України», — цитує Пєскова WP. «Телевізійний комік без досвіду у політиці зробив великий поступ на шляху до поразки нинішнього лідера України у другому турі виборів», — пише Вloomberg.

Видання також додає, що 53-річний магнат Порошенко одразу ж заявив про намір ліквідувати розрив зі своїм суперником у другому турі виборів, знову пообіцявши привести Україну до ЄС і НАТО, а також звинувативши «маріонетку олігарха» Зеленського у зв’язках з Кремлем.

«П'ять років тому Порошенко пообіцяв усьому світові продати компанію Roshen, якщо він буде обраний президентом. Це лише одна з порушених ним обіцянок, за які він отримав сьогодні рахунок: лише 18% підтримки… Люди, які протестували на Майдані, у 2014 бачили в Порошенку надію, закриваючи очі на те, що він є олігархом та працював міністром за Януковича… Занадто мало реформ, занадто багато скандалів та відсутність реальної боротьби з корупцією», — йдеться у статті Пола Ронцхаймера з німецького журналу Bild.

Американське профільне медіа Politico 1 квітня оприлюднило статтю під назвою «Без жартів. Комік виграє перший раунд президентських виборів в Україні».

«Зеленський — політичний початківець, який ніколи до цього не обіймав державні посади, завершив перегони на першій позиції, набравши понад 30% голосів», — йдеться у статті.

Politico також нагадує, що головна роль у телесеріалі «Слуга народу» дала Зеленському поштовх на політичну арену. Разом з тим автор задає питання, чи матиме 41-річний актор достатньо навичок, щоб керувати 40-мільйонною країною, перед якою стоять складні виклики.

Поразку Порошенка у статті назвали його ж словами «важким уроком».

«Розчарування відчинило двері Зеленському, єдина дотичність до сфери політики якого є роль президента у серіалі», — наголошує Politico. «За президентства Порошенка у Конституції було закріплено орієнтацію на Захід, що практично унеможливлює „відкат“… Хоча деякі аналітики припускають, що Зеленський більш готовий йти на поступки, щоб закінчити війну з Москвою, більшість спостерігачів відкидає такі прогнози… Відхилення від курсу зовнішньої політики малоймовірне», — резюмує видання. «Політичний успіх Зеленського — неймовірна історія, схожої на яку не було навіть в українській політиці, хоча там не бракує неймовірних історій», — пише німецький Zeit.

Видання Reuters зауважує, що популярність Зе пояснюється зростанням хвилі невдоволення політичними елітами, однак його недосвідченість змушує західних чиновників та іноземних інвесторів до обережності та скепсису щодо того, чи здатний він бути головнокомандувачем у державі, що веде війну.

«Як і очікувалося, схоже, що Україна провела чергові вільні, чесні та конкурентні вибори. Екзит-поли дуже близькі до попередніх опитувань — соцопитування виявилися набагато кращими, ніж їхня репутація, — написав у Twitter західний аналітик Андерс Аслунд. — Наступним важливим питанням є, хто з важливих кандидатів першого туру оголосить про підтримку у другому. Навіть попри різне політичне становище, ймовірно, це буде предметом переговорів. Які політики? Які зустрічі? Які переваги? І Тимошенко, і Зеленський виступили в якості опозиції Порошенку. Логічно було б, якби до них приєднався Гриценко і Садовий. Я припускаю, що Бойко підтримає Порошенка, але це лише припущення».

«Одне з ключових запитань на цих виборах: чи це останній танець „дітей Кучми“ (вислів історика Ярослава Грицака), Порошенка й Тимошенко, які проходили становлення як політики у 1990-ті роки й не знають, як можна чинити інакше», — зазначив у Twitter французький журналіст Стефан Сіоан.

«Феномен Зеленського у тому, що його справжній месседж може виявитись значно простішим — обіцянка покінчити зі звичайною політикою», — пише словацький експерт і дописувач до американських видань Балаж Ярабік.

«Будь ласка, українці, ваші голоси важливіші сьогодні за будь-яке комедійне шоу», — зазначив у Twitter німецький журналіст Штеффен Добберт.

«Це перша гарна новина українських виборів, що руйнує російську пропаганду про „глибоко розділену державу“: ключовий прокремлівський кандидат набрав лише 10%. А отже, ера, за якої Україна була російською колонією, безповоротно пішла у минуле!» — пояснив редактор Bild Юліан Рьопске.

«Ідеальний для України президент має бути досвідченим у закордонній і внутрішній політиці, не корумпованим і таким, що викликає ентузіазм. І жоден з кандидатів не відповідає цим вимогам», — вважає Аріель Коен, експерт Атлантичної Ради у Вашингтоні.

Керівник української служби Deutsche Welle Бернд Йоганн зазначив, що перший тур виборів був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше.