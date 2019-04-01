Итоги первого тура выборов: что говорят западные эксперты о лидерстве Зеленского / Фото: "Ракурс"

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Ракурс

Результаты первого тура выборов президента Украины несколько удивили западных экспертов, однако большинство аналитиков и журналистов ведущих изданий выразили уверенность в дальнейшем проевропейском курсе Киева, даже при условии обновления команды на Банковой.

Издание The Washington Post посвятило несколько новостей украинским выборам, вспомнив и о дне смеха 1 апреля и о комике-лидере президентской гонки Владимире Зеленском.

«Украинцы проснулись в день смеха 1 апреля в реальности, где комик находится на пути к должности главнокомандующего», — пишет Washington Post.

Зеленского издание описывает как 41-летнего шоумена, который играл роль главы государства в популярном ситкоме.

В другой статье этого же американского издания отмечается, что успех кандидатуры Зеленского связан с запросом общества на нового лидера, который не связан с коррупционной политической элитой Украины, а также «может предложить новый подход к урегулированию пятилетнего конфликта с Россией на Донбассе».

«Я критически и трезво воспринимаю сигнал, который общество сегодня направило действующей власти», — цитирует слова Петра Порошенко Washington Post. — Это тяжелый урок для меня и моей команды и повод для серьезной работы над исправлением ошибок, допущенных в последние годы".

Президент Украины сказал, что «судьба его столкнула с марионеткой олигарха Коломойского во втором туре выборов». Порошенко издание называет кондитерским магнатом, рейтинг которого упал на фоне экономических проблем в стране и снижения уровня жизни.

Также WP отмечает, что спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможной победе Зеленского на выборах в Украине, заявил, что «Кремль хотел бы увидеть смену действующей власти в Киеве».

«Мы бы не хотели видеть у власти в Киеве „партию войны“, а политсилу, которая стремится к постепенному урегулированию ситуации на востоке Украины», — цитирует Пескова WP. «Телевизионный комик без опыта в политике демонстрирует большой прогресс на пути к поражению нынешнего лидера Украины во втором туре выборов», — пишет Вloomberg.

Издание также добавляет, что 53-летний магнат Порошенко сразу же заявил о намерении ликвидировать разрыв со своим соперником во втором туре, снова пообещав привести Украину в ЕС и НАТО, а также обвинив «марионетку олигарха» Зеленского в связях с Кремлем.

«Пять лет назад Порошенко пообещал всему миру продать компанию Roshen, если он будет избран президентом. Это лишь одно из нарушенных им обещаний, за которые он получил сегодня счет: лишь 18% поддержки… Люди, которые протестовали на Майдане, в 2014 году видели в Порошенко надежду, закрывая глаза на то, что он был олигархом и работал министром при Януковиче… слишком мало реформ, слишком много скандалов и отсутствие реальной борьбы с коррупцией», — говорится в статье Пола Ронцхаймера с немецкого журнала Bild.

Американское профильное медиа Politico 1 апреля обнародовало статью под названием «Шутки в сторону. Комик выигрывает первый раунд президентских выборов в Украине».

«Зеленский — политик начинающий, который никогда до этого не занимал государственные должности, финишировал на первой позиции, набрав более 30% голосов», — говорится в статье.

Politico также напоминает, что главная роль в телесериале «Слуга народа» дала Зеленскому толчок на политическую арену. Вместе с тем автор задает вопрос, хватит ли 41-летнему актеру навыков, чтобы управлять 40-миллионной страной, перед которой стоят сложные вызовы.

Поражение Порошенко в статье назвали его же словами «тяжелым уроком».

«Разочарование открыло двери Зеленскому, единственная причастность к сфере политики которого — роль президента в сериале», — отмечает Politico.

«При президентстве Порошенко в Конституции была закреплена ориентация на Запад, что практически исключает „откат“… Хотя некоторые аналитики предполагают, что Зеленский больше готов идти на уступки ради завершения войны с Москвой, большинство наблюдателей отвергает такие прогнозы… Отклонение от курса внешней политики маловероятно», — резюмирует издание.

«Политический успех Зеленского — невероятная история, похожей на которую не было даже в украинской политике, хотя там достаточно невероятных историй», — пишет немецкий Zeit.

Издание Reuters говорит, что популярность Зе объясняется ростом волны недовольства политическими элитами, однако его неопытность заставляет западных чиновников и иностранных инвесторов к осторожности и скепсису относительно того, способен ли он быть главнокомандующим в воюющем государстве.

«Как и ожидалось, похоже, что Украина провела очередные свободные, честные и конкурентные выборы. Экзит-полы очень близки к предыдущим опросам — соцопросы оказались намного лучше, чем их репутация, — написал в Twitter западный аналитик Андерс Аслунд. — Следующим важным вопросом является, кто из кандидатов первого тура объявит о поддержке во втором. Даже несмотря на разное политическое положение, вероятно, это будет предметом переговоров. Какие политики? Какие встречи? Какие преимущества? И Тимошенко, и Зеленский выступили в качестве оппозиции Порошенко. Логично было бы, если бы к ним присоединились Гриценко и Садовый. Я предполагаю, что Бойко поддержит Порошенко, но это только предположение».

«Один из ключевых вопросов на этих выборах: это последний танец „детей Кучмы“ (выражение историка Ярослава Грицака), Порошенко и Тимошенко, которые проходили становление как политики в 1990-е годы и не знают, как можно поступать иначе», — отметил в Twitter французский журналист Стефан Сиоан.

«Феномен Зеленского в том, что его настоящий месседж может оказаться значительно проще — обещание покончить с обычной политикой», — пишет словацкий эксперт и корреспондент в американских изданий Балаж Ярабик.

«Пожалуйста, украинцы, ваши голоса важны сегодня больше чем любое комедийное шоу», — отметил в Twitter немецкий журналист Штеффен Добберт.

«Это первая хорошая новость украинских выборов, разрушающая российскую пропаганду о „глубоко разделенном государстве“: ключевой прокремлевский кандидат набрал лишь 10%. А значит, эра, при которой Украина была российской колонией, безвозвратно канула в Лету!» — пояснил редактор Bild Юлиан Рьопске.

«Идеальный для Украины президент должен быть опытным в зарубежной и внутренней политике, не коррумпированным и вызывающим интерес. И ни один из кандидатов не соответствует этим требованиям», — считает Ариэль Коэн, эксперт Атлантического Совета в Вашингтоне.

Глава украинской службы Deutsche Welle Бернд Иоганн отметил, что первый тур выборов был протестным, но во втором туре украинцы будут более пристально присматриваться к кандидатам.

«Несмотря на разочарование Порошенко многих украинцев беспокоит также вопрос, каким президентом на самом деле может быть Зеленский. Они знают его только как комика… Его политическая программа, если можно вообще говорить о какой-то его программе, достаточно расплывчата. В своей предвыборной кампании Зеленский оставался прежде всего комиком. Он почти не давал интервью, не пришел на политические дебаты. Вместо этого он гастролировал со своей кабаре-командой из города в город. Сатира вместо политики. Во втором туре украинцы стоят перед тяжелым решением: они либо голосуют за действующего президента, которого многие из них уже не хотят. Или же они голосуют за его оппонента, о чьих политических целях они пока могут только догадываться. Клоун против президента. Выбор с непонятным результатом», — резюмирует Бернд Иоганн.