Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ обжалует разрешение посещать Украину актеру Добронравову, исполнившему главную роль в сериале Владимира Зеленского «Сваты»

СБУ обжалует разрешение посещать Украину актеру из сериала Зеленского «Сваты»

1 апр 2019, 18:46
999

Служба безопасности Украины обжалует разрешение суда главному герою сериала «Сваты» Федору Добронравову посещать Украину. Сериал производит студия «Квартал 95», совладельцем которой является кандидат в президенты Владимир Зеленский.

О намерении обжаловать соответствующее решение Окружного административного суда Киева 1 апреля «Українським Новинам» сообщил представитель СБУ.

По словам сотрудника Службы безопасности, апелляционную жалобу на решение суда подадут в ближайшее время.

Напомним, что накануне выборов, 27 марта, Окружной административный суд города Киева рассмотрел дело по иску ООО «Телерадиокомпания студия „1+1“» и ООО «Киноквартал». Суд удовлетворил иск «плюсов» и фактически вернул сериал «Сваты» на телевидение, разрешив въезд в Украину российскому актеру Добронравову.

Обосновывая свое решение, Фемида сообщила, что СБУ составила справку для Министерства культуры «с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих объяснений».

СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала «Сваты» в ноябре 2017 года, а Госагентство по вопросам кино запретило показ самого сериала.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Потрясение, эксперимент и урок Порошенко: что говорят западные эксперты о лидерстве Зеленского

Предварительные результаты первого тура выборов президента демонстрируют уверенную победу комика Владимира Зеленского, в то время как только суммарный рейтинг опытных политиков Порошенко-Тимошенко может сравниться с показателями шоумена

Новости Украины
18:50