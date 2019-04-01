СБУ обжалует разрешение посещать Украину актеру Добронравову, исполнившему главную роль в сериале Владимира Зеленского «Сваты»

https://racurs.ua/n120209-sbu-objaluet-razreshenie-poseschat-ukrainu-akteru-iz-seriala-zelenskogo-svaty.html

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Служба безопасности Украины обжалует разрешение суда главному герою сериала «Сваты» Федору Добронравову посещать Украину. Сериал производит студия «Квартал 95», совладельцем которой является кандидат в президенты Владимир Зеленский.

О намерении обжаловать соответствующее решение Окружного административного суда Киева 1 апреля «Українським Новинам» сообщил представитель СБУ.

По словам сотрудника Службы безопасности, апелляционную жалобу на решение суда подадут в ближайшее время.

Напомним, что накануне выборов, 27 марта, Окружной административный суд города Киева рассмотрел дело по иску ООО «Телерадиокомпания студия „1+1“» и ООО «Киноквартал». Суд удовлетворил иск «плюсов» и фактически вернул сериал «Сваты» на телевидение, разрешив въезд в Украину российскому актеру Добронравову.

Обосновывая свое решение, Фемида сообщила, что СБУ составила справку для Министерства культуры «с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих объяснений».

СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала «Сваты» в ноябре 2017 года, а Госагентство по вопросам кино запретило показ самого сериала.