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Суд вернул сериал "Сваты" на телевидение и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову

Суд вернул сериал «Сваты» на телевидение и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову (ВИДЕО)

27 мар 2019, 15:24
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Окружной административный суд города Киева рассмотрел дело по иску ООО «Телерадиокомпания студия „1+1“» и ООО «Киноквартал». Суд удовлетворил иск «плюсов» и признал противоправными действия Службы безопасности, которая подготовила справку об основаниях для запрета въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Фемида также признала противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщается на сайте суда.

Суд отменил соответствующий приказ Минкульта и приказ Государственного агентства по вопросам кино, который аннулировал удостоверение на право распространения и демонстрации определенных фильмов. Обосновывая свое решение, суд сообщил, что справку в СБУ составили «с нарушением нормативных требований и при отсутствии надлежащих объяснений».

Добронравов стал персоной нон грата в Украине в ноябре 2017 года, а Госагентство по вопросам кино запретило показ в Украине сериала «Сваты». Студия «1+1» намеревалась обжаловать действия органов власти.

Напомним, что в 2014 году актер Добронравов заявил, что он относится к тем россиянам, которые «радуются возвращению Крыма».

«Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. Я был вынужден дать объяснение этому. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен был вернуться, как он и вернулся в лоно своей России», — сказал тогда Добронравов.

Кроме скандальных заявлений, в СБУ обвинили Добронравова в посещении аннексированного Крыма с нарушением установленного законом порядка. Россиянин вины не признал и заявил, что в Крыму не был пять лет.

«Все утихнет — будем ездить так же, как и ездили», — сказал Добронравов.

После того, как актер узнал, что ему запрещен въезд на территорию Украины, он назвал соответствующее решение «глупым». «Я не могу тратить свое время на комментирование глупых постановлений украинского правительства», — сказал Добронравов.

С 2017 году съемки «Сватов» происходили в Беларуси, поскольку несколько актеров сериала уже были невъездными в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

Источник: Ракурс


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