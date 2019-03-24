Канал «1+1» объяснил появление кандидата Зеленского в эфире в «день тишины»

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Ракурс

Канал «1+1» объяснил появление кандидата Владимира Зеленского в своем эфире в «день тишины» 30 марта.

На сайте канала 24 марта сообщили, что в передачах, которые будут транслировать в этот день, кандидат в президенты Зеленский не участвует, а в архивном выпуске шоу «Вечерний Квартал» Зеленского можно будет увидеть не в качестве кандидата в президенты, а как актера.

Поэтому в медиагруппе считают, что не нарушают законодательство и не меняли программную сетку «под выборы».

На прошлой неделе студия «1+1» сообщила программу телепередач своего канала на следующую неделю. Особый интерес в сети вызвала программа на субботу, 30 марта. День перед голосованием считается «днем тишины», поскольку законодательство не позволяет за день до выборов любую агитацию. Об этом говорится в ч. 3 ст. 57 закона о выборах президента Украины.

Тем времени 30 марта «1+1» всю вторую половину субботы планирует транслировать программы с участием Зеленского. В частности, речь идет о проектах «Вечерний Квартал», «Рассмеши комика», «ЧистоNews». Кандидат в президенты Зеленский также озвучил документальный фильм «Рейган», который покажут «плюсы» вечером 30 марта.

Как известно, телеканал «1+1» принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Выборы президента Украины назначены на 31 марта.