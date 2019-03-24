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Ракурс
Канал «1+1» пояснив появу кандидата Зеленського в ефірі у «день тиші»

Його там немає: канал «1+1» пояснив появу кандидата Зеленського в ефірі у «день тиші» (ФОТО)

24 бер 2019, 17:31
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Канал «1+1» пояснив появу кандидата Володимира Зеленського у своєму ефірі у «день тиші» 30 березня.

На сайті каналу 24 березня повідомили, що у передачах, які транслюватимуть цього дня, кандидат у президенти Зеленський участі не бере, а в архівному випуску шоу «Вечірній Квартал» Зеленського можна буде побачити не в якості кандидата у президенти, а як актора.

Тому у медіагрупі вважають, що не порушують законодавство і не змінювали програмну сітку «під вибори».

Минулого тижня студія «1+1» повідомила програму телепередач свого каналу на наступний тиждень. Особливе зацікавлення в мережі викликала програма на суботу, 30 березня. День перед голосуванням вважається «днем тиші», адже законодавство не дозволяє за день до виборів будь-яку агітацію. Про це йдеться у ч. 3 ст. 57 закону про вибори президента України.

Тим часом 30 березня «1+1» усю другу половину суботи транслюватиме програми за участі Зеленського. Зокрема, йдеться про проекти «Квартал», «Розсмiши коміка», «ЧистоNews». Кандидат у президенти Зеленський також озвучив документальний фільм «Рейган», який покажуть «плюси» увечері 30 березня.

Програма "1+1" на 30 березня, "день тиші"

Як відомо, телеканал «1+1» належить олігарху Ігорю Коломойському. Вибори президента України призначені на 31 березня.

Джерело: Ракурс


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