Канал «1+1» пояснив появу кандидата Зеленського в ефірі у «день тиші»

https://racurs.ua/ua/n119818-yogo-tam-nemaie-kanal-1-1-poyasnyv-poyavu-kandydata-zelenskogo-v-efiri-u-den-tyshi-foto.html

Ракурс

Канал «1+1» пояснив появу кандидата Володимира Зеленського у своєму ефірі у «день тиші» 30 березня.

На сайті каналу 24 березня повідомили, що у передачах, які транслюватимуть цього дня, кандидат у президенти Зеленський участі не бере, а в архівному випуску шоу «Вечірній Квартал» Зеленського можна буде побачити не в якості кандидата у президенти, а як актора.

Тому у медіагрупі вважають, що не порушують законодавство і не змінювали програмну сітку «під вибори».

Минулого тижня студія «1+1» повідомила програму телепередач свого каналу на наступний тиждень. Особливе зацікавлення в мережі викликала програма на суботу, 30 березня. День перед голосуванням вважається «днем тиші», адже законодавство не дозволяє за день до виборів будь-яку агітацію. Про це йдеться у ч. 3 ст. 57 закону про вибори президента України.

Тим часом 30 березня «1+1» усю другу половину суботи транслюватиме програми за участі Зеленського. Зокрема, йдеться про проекти «Квартал», «Розсмiши коміка», «ЧистоNews». Кандидат у президенти Зеленський також озвучив документальний фільм «Рейган», який покажуть «плюси» увечері 30 березня.

Як відомо, телеканал «1+1» належить олігарху Ігорю Коломойському. Вибори президента України призначені на 31 березня.