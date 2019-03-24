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Ракурс
КПВВ «Золоте» із одностороннім рухом до окупантів відкрили в зоні ООС

Без права повернення: КПВВ «Золоте» із одностороннім рухом до окупантів відкрили в зоні ООС (ВІДЕО)

24 бер 2019, 17:00
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У Луганській області 24 березня в односторонньому порядку відкрили контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Золоте».

На КПВВ працює шість пунктів паспортного контролю. На випадок ворожого обстрілу тут збудовані потужні бетонні укриття. Обладнали пункт обігріву, місця для відпочинку. За зміну через цей КПВВ здатні проїхати 1,5 тис. автомобілів, повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Проблема створення автомобільного КПВВ у цьому районі стоїть дуже гостро, адже на території окупованої Луганської області відсутні такі пункти з боку так званої ЛНР. Мости через річку Сіверський Донець зруйновані, що ще більше загострило проблему для українців, які живуть в окупації.

У березні 2016 року українська влада відкрила КПВВ «Золоте», але росіяни заборонили переміщення громадян через цей КПВВ, тому цей пункт пропуску працює в односторонньому порядку.

Введення в роботу КПВВ «Золоте» розвантажило б КПВВ у Станиці Луганській, через який щодня проходить понад 11 тис. громадян. Тільки за посередництва тристоронньої контактної групи та міжнародної моніторингової місії ОБСЄ автомобільний пункт відкрили. Утім, окупанти наразі не дають громадянам України, які бажають скористатись КПВВ «Золоте», гарантій безпеки.

«Ракурс» повідомляв, що у вересні 2018 року відновив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Цей КПВВ наразі залишається єдиним дорожнім коридором на Луганщині, через який рухається транспорт і громадяни із тимчасово окупованих районів області.

Джерело: Ракурс


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