Viking Sky врятували, але поруч тоне ще одне судно

https://racurs.ua/ua/n119816-avariya-bilya-beregiv-norvegiyi-viking-sky-vryatuvaly-ale-poruch-tone-sche-odne-sudno.html

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На круїзному лайнері Viking Sky (Вікінг Скай) завершилися рятувальні роботи. Паром своїм ходом йде в норвезький порт Мольде, а пасажирам, які залишилися на його борту, нічого не загрожує.

Всього вертольотами з борта порома на берег відвезли 479 із 1 тис. 373 пасажирів. При цьому 17 осіб госпіталізували із забоями і переломами, повідомив сайт компанії-оператора порома Viking Ocean Cruises.

На лайнері Viking Sky вдалося відновити ​роботу трьох двигунів. Компанія-оператор подякувала рятувальникам за допомогу. Пором ведуть до берегу один буксир і два судна супроводу. Наступний вихід Viking Sky в море, який мав відбутися 27 березня, скасували.

Тим часом біля берегів Норвегії сталася ще одна аварія. Поблизу інциденту з Viking Sky вантажний корабель Hagland Captain, на борту якого перебувало дев’ятеро членів екіпажу, внаслідок сильного штормового вітру втратив частину вантажу, повідомляє SkipsRevyen.

Спочатку капітан відмовлявся від евакуації екіпажу, проте невдовзі він погодився на рятувальну операцію. Екіпаж вивозили із судна два рятувальні вертольоти, які працювали в районі аварії лайнера Viking Sky.

Нагадаємо, що 23 березня, біля західного берегу Норвегії сталася аварія круїзного лайнера Viking Sky, на борту якого перебували понад 1,3 тис. пасажирів. Через шторм у лайнера відмовили двигуни. У районі інциденту спостерігалися складні метеорологічні умови. Крім того, існувала загроза того, що судно викине на скелі.