Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Viking Sky врятували, але поруч тоне ще одне судно

Аварія біля берегів Норвегії: Viking Sky врятували, але поруч тоне ще одне судно

24 бер 2019, 16:31
999

На круїзному лайнері Viking Sky (Вікінг Скай) завершилися рятувальні роботи. Паром своїм ходом йде в норвезький порт Мольде, а пасажирам, які залишилися на його борту, нічого не загрожує.

Всього вертольотами з борта порома на берег відвезли 479 із 1 тис. 373 пасажирів. При цьому 17 осіб госпіталізували із забоями і переломами, повідомив сайт компанії-оператора порома Viking Ocean Cruises.

На лайнері Viking Sky вдалося відновити ​роботу трьох двигунів. Компанія-оператор подякувала рятувальникам за допомогу. Пором ведуть до берегу один буксир і два судна супроводу. Наступний вихід Viking Sky в море, який мав відбутися 27 березня, скасували.

Тим часом біля берегів Норвегії сталася ще одна аварія. Поблизу інциденту з Viking Sky вантажний корабель Hagland Captain, на борту якого перебувало дев’ятеро членів екіпажу, внаслідок сильного штормового вітру втратив частину вантажу, повідомляє SkipsRevyen.

Спочатку капітан відмовлявся від евакуації екіпажу, проте невдовзі він погодився на рятувальну операцію. Екіпаж вивозили із судна два рятувальні вертольоти, які працювали в районі аварії лайнера Viking Sky.

Нагадаємо, що 23 березня, біля західного берегу Норвегії сталася аварія круїзного лайнера Viking Sky, на борту якого перебували понад 1,3 тис. пасажирів. Через шторм у лайнера відмовили двигуни. У районі інциденту спостерігалися складні метеорологічні умови. Крім того, існувала загроза того, що судно викине на скелі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Вибори-2019: стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні

Стало відомо, скільки іноземних спостерігачів контролюватиме голосування в Україні. За голосуванням 31 березня спостерігатиме 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав

Новини України
21:24   25 бер

Екс-керівникам «Укрспецекспорту» оголошено підозру в заволодінні 24 млн доларів

Колишнім керівникам «Укрспецекспорту» Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол. Ці особи переховуються від органу досудового розслідування

Новини України
16:47   25 бер