Катастрофа біля берегів Норвегії: з'явилося нове відео з круїзного лайнера. Фото: Vesti

https://racurs.ua/ua/n119805-katastrofa-bilya-beregiv-norvegiyi-z-yavylosya-nove-video-z-kruyiznogo-laynera.html

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З’явилося відео з круїзного лайнера Viking Sky, який зазнав аварії біля західних берегів Норвегії. Під час шторму в суботу ввечері у судна відмовили двигуни. На борту перебували близько 1,3 тис. пасажирів.

Для рятувальної операції місцева влада відправила кілька кораблів і п’ять вертольотів. Через погодні умови на літальний апарат пасажирів евакуювали по одному і евакуація затягнулася. Про це повідомляють «Новини Ізраїлю».

За останніми даними, на берег доставили близько 180 осіб, серед яких є поранені. Деякі пасажири перебувають у важкому стані.

Зазначимо, що екіпаж лайнера зміг полагодити і запустити три з чотирьох двигунів, так що лайнер відправився до найближчого порт.

Раніше повідомлялося, що всіх евакуйованих розселять в найближчому селищі, а для пасажирів організують спеціальний пункт прийому.