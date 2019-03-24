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Катастрофа біля берегів Норвегії: з'явилося нове відео з круїзного лайнера. Фото: Vesti

Катастрофа біля берегів Норвегії: з’явилося нове відео з круїзного лайнера

24 бер 2019, 10:30
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З’явилося відео з круїзного лайнера Viking Sky, який зазнав аварії біля західних берегів Норвегії. Під час шторму в суботу ввечері у судна відмовили двигуни. На борту перебували близько 1,3 тис. пасажирів.

Для рятувальної операції місцева влада відправила кілька кораблів і п’ять вертольотів. Через погодні умови на літальний апарат пасажирів евакуювали по одному і евакуація затягнулася. Про це повідомляють «Новини Ізраїлю».

За останніми даними, на берег доставили близько 180 осіб, серед яких є поранені. Деякі пасажири перебувають у важкому стані.

Зазначимо, що екіпаж лайнера зміг полагодити і запустити три з чотирьох двигунів, так що лайнер відправився до найближчого порт.

Раніше повідомлялося, що всіх евакуйованих розселять в найближчому селищі, а для пасажирів організують спеціальний пункт прийому.


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