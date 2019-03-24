Крушение у берегов Норвегии: появилось новое видео из круизного лайнера. Фото:

https://racurs.ua/n119805-krushenie-u-beregov-norvegii-poyavilos-novoe-video-iz-kruiznogo-laynera.html

Ракурс

Появилось видео из круизного лайнера Viking Sky, который потерпел крушение у западных берегов Норвегии. Во время шторма в субботу вечером у судна отказали двигатели. На борту находилось около 1,3 тыс. пассажиров.

Для спасательной операции местные власти отправили несколько кораблей и пять вертолетов. Из-за погодных условий на летательный аппарат пассажиров эвакуировали по одному и эвакуация затянулась. Об этом сообщают «Новости Израиля».

По последним данным, на берег доставили около 180 человек, среди которых есть раненые. Некоторые пассажиры находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что экипаж лайнера смог починить и запустить три из четырех двигателей, так что лайнер отправился в ближайший порт.

Ранее сообщалось, что всех эвакуированных расселят в ближайшем поселке, а для пассажиров организуют специальный пункт приема.