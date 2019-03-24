Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Крушение у берегов Норвегии: появилось новое видео из круизного лайнера. Фото:

Крушение у берегов Норвегии: появилось новое видео из круизного лайнера

24 мар 2019, 10:30
999

Появилось видео из круизного лайнера Viking Sky, который потерпел крушение у западных берегов Норвегии. Во время шторма в субботу вечером у судна отказали двигатели. На борту находилось около 1,3 тыс. пассажиров.

Для спасательной операции местные власти отправили несколько кораблей и пять вертолетов. Из-за погодных условий на летательный аппарат пассажиров эвакуировали по одному и эвакуация затянулась. Об этом сообщают «Новости Израиля».

По последним данным, на берег доставили около 180 человек, среди которых есть раненые. Некоторые пассажиры находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что экипаж лайнера смог починить и запустить три из четырех двигателей, так что лайнер отправился в ближайший порт.

Ранее сообщалось, что всех эвакуированных расселят в ближайшем поселке, а для пассажиров организуют специальный пункт приема.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Водитель Maserati устроил стрельбу после ДТП в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева после дорожно-транспортного происшествия произошла стрельба. К счастью, в результате вооруженного конфликта никто не пострадал, полиция открыла уголовное производство

Правовые новости
11:35   23 мар