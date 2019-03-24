Впервые в истории: музыкальный лейбл Warner Music заключил контракт с искусственным интеллектом. Фото: Игромания

https://racurs.ua/n119804-vpervye-v-istorii-muzykalnyy-leybl-warner-music-zakluchil-kontrakt-s-iskusstvennym-intellektom.html

Ракурс

Впервые в истории музыкальный лейбл Warner Music договорился с искусственным интеллектом о создании 20 музыкальных альбомов. Согласно договору, немецкое приложение Endel создаст для концерна персонализированные звуковые фоны для разных людей.

На данный момент выпущены пять альбомов под названиями: «Дождливая ночь», «Ясная ночь», «Туманное утро», «Облачно ночью» и «Облачно днем». Созданные приложением альбомы основаны на различных типах сна. Для своих композиций искусственный интеллект использует данные о погоде и времени суток. Приложение доступно на всех смартфонах и через смарт-динамик Amazon Echo. Об этом сообщает издание The Guardian.

Рассчитывается, что некоторые альбомы будут помогать слушателям расслабиться, сосредоточиться и подойдут для прочих нужд. Сам концерн Warner Music полагает, что новая музыка снизит уровень беспокойства у слушателей и повысит их настроение.

В число инвесторов проекта вошли диджей Jillionaire из трио Major Lazer’s и фонд виртуального помощника Amazon Alexa.

Как ранее сообщал «Ракурс», компания Googlе (Гугл) создала doodle (дудл) с искусственным интеллектом. Интерактивная игра использовала машинное обучение, чтобы создавать уникальные мелодии адаптируя вариации пользователей к рок-гибриду музыкального стиля Иоганна Себастьяна Баха.