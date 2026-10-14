Американская полиция с помощью ИИ точно определяет места конкретных домов по деталям с фото. Фото:

https://racurs.ua/n216824-policiya-ssha-s-pomoschu-ii-opredelyaet-dom-po-odnomu-foto-interera.html

Ракурс

Американська поліція за допомогою ШІ точно визначає місця конкретних будинків за деталями з фото.

Правоохоронці використовують інструмент під назвою Raven. Програма ідентифікує конкретні меблі, планування кімнат та побутову техніку за одним фото інтер'єру і зіставляє деталі на зображеннях з оголошеннями в інтернеті. Інструмент демонструє ефективність навіть якщо фото різняться або були зроблені з різницею у часі. Про це пише NotebookCheck.

Зазначається, що «Ворон» не використовує GPS або метадані зображень. У рамках демонстрації гендиректор Graylark Даніель Хайнен завантажив фото пральної машини та сушарки й обрав регіон для пошуку. Інструмент виявив оголошення та саму нерухомість у Шарлотті штат Північна Кароліна. А фото ванної кімнати збіглось з оголошенням про оренду квартири в Монтесіто штат Каліфорнія.

Доступ до програми Raven вже придбали Департамент поліції Лос-Анджелеса та Управління шерифа округу Майамі-Дейд. Розробники софту кажуть, що цей застосунок може допомогти розслідувати, наприклад, випадки торгівлі людьми.

Експерти кажуть, що ця технологія викликає занепокоєння з приводу порушення конфіденційності, оскільки фото з інтернету можуть використовуватись для відстеження конкретних людей.

Нагадаємо, у США глави найбільших світових ШІ-компаній підписали угоду про контроль за штучним інтелектом. Вони домовилися про створення суворого внутрішнього контролю, залучення незалежних зовнішніх аудиторів та заснування спеціальних комітетів у радах директорів для перевірки звітів.

Джерело: NotebookCheck