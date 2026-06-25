Морской дрон Magura поразил корабль-мишень, фото: Корпус морской пехоты США

https://racurs.ua/n214654-amerikanskie-voennye-vpervye-primenili-v-ucheniyah-ukrainskie-morskie-drony-bloomberg.html

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Військові США під час військових навчань на Філіппінах вперше застосували українські морські безекіпажні катери Magura, які Україна успішно використовує проти російського Чорноморського флоту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що під час цих навчань американські спецпризначенці застосували Magura для ураження великого списаного корабля-мішені.

Видання посилається на відео, на якому показано, як ці морські безпілотники прямують до мішені. Через кілька секунд вони детонують, і судно тоне під хвилями, залишаючи за собою хмару диму, що швидко розсіюється.

Це стало першим індо-тихоокеанським випробуванням надводних безекіпажних транспортних засобів класу «Магура», розроблених в Україні та використаних зі смертельною дією проти російського Чорноморського флоту, — зазначає Bloomberg.

Агентство наголошує, що військові низки країн — від США до Китаю — змагаються у створенні, розробці та розгортанні як надводних, так і підводних безпілотників, що змінює форму війни в регіоні.

Виконавчий директор компанії Uforce, виробника дронів Magura, Олег Рогинський заявив, що міжнародний інтерес до надводних безпілотників зростає. Він зазначив, що його компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону щодо цих безекіпажних катерів і розглядає можливість будівництва щонайменше двох виробничих потужностей у цьому регіоні.

Джерело: Bloomberg