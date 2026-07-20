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Ракурс
Бизнесу важно стать источником информации, которому доверяют модели ИИ

Как бизнесу появиться в ChatGPT, Gemini и Google AI Overview: пошаговый план на 2026 год

20 июл 2026, 13:20
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Еще несколько лет назад компании конкурировали за первые позиции в Google. Сегодня все больше пользователей задают вопросы ИИ-системам. Они не просматривают десятки сайтов, а получают готовый ответ с перечнем компаний, сервисов или экспертов. Поэтому задача бизнеса изменилась: важно не только занимать высокие позиции, но и стать источником информации, которому доверяют модели ИИ (Chat GPT, Gemini, Google AI Overview).

Если вы еще не изучили, как попасть в рекомендации ИИ, стоит начать именно с понимания принципов работы генеративного поиска. А следующий этап — выстроить системную стратегию публикаций.

Шаг 1 — Проведите аудит цифрового присутствия

Прежде чем создать новый контент, необходимо понять, какую информацию о компании уже могут найти пользователи и ИИ, проверьте:

  • Сколько независимых публикаций упоминают компанию;
  • Насколько актуальны сведения о компании;
  • Совпадают ли описание услуг и контакты на разных площадках;
  • Присутствуют ли экспертные материалы, а не только рекламные объявления;
  • Есть ли упоминания бренда без ссылок на официальный сайт.

ИИ значительно проще формирует ответ, если данные о компании одинаковы во всех авторитетных источниках.

Шаг 2 — Составьте график публикаций

Одна статья практически не влияет на общую видимость. Практический ориентир:

  • До 4 публикаций в месяц — для локального бизнеса;
  • До 8 — для компаний, работающих по всей стране;
  • До 12 — для крупных брендов в конкурентных нишах.

Вместо 10 статей за неделю, лучше выпускать один качественный материал, так как регулярность формирует устойчивое информационное присутствие.

Шаг 3 — Используйте разные типы материалов

Не стоит ориентироваться только на рекламные статьи. Оптимальный контент-план включает:

  • Инструкции и обзоры;
  • Экспертные и аналитические материалы;
  • Ответы на популярные вопросы;
  • Исследования;
  • Интервью;
  • Новости компании;
  • Разборы кейсов.

Когда бренд упоминается в различных контекстах, модель получает больше оснований считать его авторитетным источником.

Шаг 4 — Делайте тексты удобными для ИИ

Генеративные модели лучше работают со структурированной информацией. Строить материалы желательно так:

  • Понятный заголовок и краткое введение;
  • Подзаголовки и списки;
  • Конкретные цифры и факты;
  • Вывод.

Такие материалы проще цитировать и использовать при формировании ответов.

Шаг 5 — Подтверждайте экспертность фактами

ИИ доверяет не заявлениям, а подтвержденным данным. Полезно включать в публикацию:

  • Статистику;
  • Результаты исследований;
  • Реальные кейсы;
  • Опыт работы и сертификаты;
  • Комментарии специалистов.

Такие сведения значительно проще использовать для формирования ответов.

Шаг 6 — Публикуйтесь на разных площадках

Для GEO важно, чтобы информация встречалась на независимых ресурсах:

  • Новостных и региональных СМИ;
  • Отраслевых изданиях;
  • Бизнес-порталах;
  • Экспертных площадках;
  • Тематических медиа.

Подобрать подходящие площадки значительно проще через каталог СМИ для размещения статей ON News, где представлены украинские информационные ресурсы различных тематик и уровней охвата.

Шаг 7 — Следите за актуальностью информации

Информация быстро устаревает, поэтому рекомендуется обновлять:

  • Сведения об услугах;
  • Ассортимент;
  • Цены (если они указаны);
  • Контакты;
  • Данные о филиалах и новых продуктах;
  • Достижениях компании.

Если разные источники описывают компанию по-разному, уровень доверия к информации снижается.

Шаг 8 — Отвечайте на реальные вопросы клиентов

ИИ чаще рекомендует материалы, которые непосредственно отвечают на пользовательские запросы. Поэтому полезно регулярно создавать статьи в формате:

  • «Как выбрать…»;
  • «Что лучше…»;
  • «Сколько стоит…»;
  • «Какие ошибки допускают…» и т.п.

Именно такие тексты становятся источником информации для генеративных ответов.

Шаг 9 — Контролируйте результаты

GEO, это долгосрочная стратегия, поэтому важно раз в квартал:

  • Задавать ИИ вопросы по своей тематике;
  • Анализировать, какие компании появляются в рекомендациях;
  • Изучать публикационную активность конкурентов;
  • Корректировать контент-план;
  • Усиливать темы, которые приносят больше упоминаний.

Со временем становится заметно, какие типы материалов чаще используются ИИ при генерации ответов.

Именно такой подход в 2026 году предлагает on-news.net — биржа ссылок, которая помогает выстраивать долгосрочную стратегию публикаций в украинских медиа.

Компании, начинающие работать над своей цифровой репутацией уже сейчас, получают значительно больше шансов оказаться среди тех брендов, которые ИИ будет рекомендовать пользователям завтра.

Источник: Ракурс


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