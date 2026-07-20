Бизнесу важно стать источником информации, которому доверяют модели ИИ

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Еще несколько лет назад компании конкурировали за первые позиции в Google. Сегодня все больше пользователей задают вопросы ИИ-системам. Они не просматривают десятки сайтов, а получают готовый ответ с перечнем компаний, сервисов или экспертов. Поэтому задача бизнеса изменилась: важно не только занимать высокие позиции, но и стать источником информации, которому доверяют модели ИИ (Chat GPT, Gemini, Google AI Overview).

Если вы еще не изучили, как попасть в рекомендации ИИ, стоит начать именно с понимания принципов работы генеративного поиска. А следующий этап — выстроить системную стратегию публикаций.

Шаг 1 — Проведите аудит цифрового присутствия

Прежде чем создать новый контент, необходимо понять, какую информацию о компании уже могут найти пользователи и ИИ, проверьте:

Сколько независимых публикаций упоминают компанию;

Насколько актуальны сведения о компании;

Совпадают ли описание услуг и контакты на разных площадках;

Присутствуют ли экспертные материалы, а не только рекламные объявления;

Есть ли упоминания бренда без ссылок на официальный сайт.

ИИ значительно проще формирует ответ, если данные о компании одинаковы во всех авторитетных источниках.

Шаг 2 — Составьте график публикаций

Одна статья практически не влияет на общую видимость. Практический ориентир:

До 4 публикаций в месяц — для локального бизнеса;

До 8 — для компаний, работающих по всей стране;

До 12 — для крупных брендов в конкурентных нишах.

Вместо 10 статей за неделю, лучше выпускать один качественный материал, так как регулярность формирует устойчивое информационное присутствие.

Шаг 3 — Используйте разные типы материалов

Не стоит ориентироваться только на рекламные статьи. Оптимальный контент-план включает:

Инструкции и обзоры;

Экспертные и аналитические материалы;

Ответы на популярные вопросы;

Исследования;

Интервью;

Новости компании;

Разборы кейсов.

Когда бренд упоминается в различных контекстах, модель получает больше оснований считать его авторитетным источником.

Шаг 4 — Делайте тексты удобными для ИИ

Генеративные модели лучше работают со структурированной информацией. Строить материалы желательно так:

Понятный заголовок и краткое введение;

Подзаголовки и списки;

Конкретные цифры и факты;

Вывод.

Такие материалы проще цитировать и использовать при формировании ответов.

Шаг 5 — Подтверждайте экспертность фактами

ИИ доверяет не заявлениям, а подтвержденным данным. Полезно включать в публикацию:

Статистику;

Результаты исследований;

Реальные кейсы;

Опыт работы и сертификаты;

Комментарии специалистов.

Такие сведения значительно проще использовать для формирования ответов.

Шаг 6 — Публикуйтесь на разных площадках

Для GEO важно, чтобы информация встречалась на независимых ресурсах:

Новостных и региональных СМИ;

Отраслевых изданиях;

Бизнес-порталах;

Экспертных площадках;

Тематических медиа.

Подобрать подходящие площадки значительно проще через каталог СМИ для размещения статей ON News, где представлены украинские информационные ресурсы различных тематик и уровней охвата.

Шаг 7 — Следите за актуальностью информации

Информация быстро устаревает, поэтому рекомендуется обновлять:

Сведения об услугах;

Ассортимент;

Цены (если они указаны);

Контакты;

Данные о филиалах и новых продуктах;

Достижениях компании.

Если разные источники описывают компанию по-разному, уровень доверия к информации снижается.

Шаг 8 — Отвечайте на реальные вопросы клиентов

ИИ чаще рекомендует материалы, которые непосредственно отвечают на пользовательские запросы. Поэтому полезно регулярно создавать статьи в формате:

«Как выбрать…»;

«Что лучше…»;

«Сколько стоит…»;

«Какие ошибки допускают…» и т.п.

Именно такие тексты становятся источником информации для генеративных ответов.

Шаг 9 — Контролируйте результаты

GEO, это долгосрочная стратегия, поэтому важно раз в квартал:

Задавать ИИ вопросы по своей тематике;

Анализировать, какие компании появляются в рекомендациях;

Изучать публикационную активность конкурентов;

Корректировать контент-план;

Усиливать темы, которые приносят больше упоминаний.

Со временем становится заметно, какие типы материалов чаще используются ИИ при генерации ответов.

Именно такой подход в 2026 году предлагает on-news.net — биржа ссылок, которая помогает выстраивать долгосрочную стратегию публикаций в украинских медиа.

Компании, начинающие работать над своей цифровой репутацией уже сейчас, получают значительно больше шансов оказаться среди тех брендов, которые ИИ будет рекомендовать пользователям завтра.