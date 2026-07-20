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Бизнесу важно стать источником информации, которому доверяют модели ИИ
Как бизнесу появиться в ChatGPT, Gemini и Google AI Overview: пошаговый план на 2026 годhttps://racurs.ua/n215101-kak-biznesu-poyavitsya-v-chatgpt-gemini-i-google-ai-overview-poshagovyy-plan-na-2026-god.htmlРакурс
Еще несколько лет назад компании конкурировали за первые позиции в Google. Сегодня все больше пользователей задают вопросы ИИ-системам. Они не просматривают десятки сайтов, а получают готовый ответ с перечнем компаний, сервисов или экспертов. Поэтому задача бизнеса изменилась: важно не только занимать высокие позиции, но и стать источником информации, которому доверяют модели ИИ (Chat GPT, Gemini, Google AI Overview).
Если вы еще не изучили, как попасть в рекомендации ИИ, стоит начать именно с понимания принципов работы генеративного поиска. А следующий этап — выстроить системную стратегию публикаций.
Шаг 1 — Проведите аудит цифрового присутствия
Прежде чем создать новый контент, необходимо понять, какую информацию о компании уже могут найти пользователи и ИИ, проверьте:
- Сколько независимых публикаций упоминают компанию;
- Насколько актуальны сведения о компании;
- Совпадают ли описание услуг и контакты на разных площадках;
- Присутствуют ли экспертные материалы, а не только рекламные объявления;
- Есть ли упоминания бренда без ссылок на официальный сайт.
ИИ значительно проще формирует ответ, если данные о компании одинаковы во всех авторитетных источниках.
Шаг 2 — Составьте график публикаций
Одна статья практически не влияет на общую видимость. Практический ориентир:
- До 4 публикаций в месяц — для локального бизнеса;
- До 8 — для компаний, работающих по всей стране;
- До 12 — для крупных брендов в конкурентных нишах.
Вместо 10 статей за неделю, лучше выпускать один качественный материал, так как регулярность формирует устойчивое информационное присутствие.
Шаг 3 — Используйте разные типы материалов
Не стоит ориентироваться только на рекламные статьи. Оптимальный контент-план включает:
- Инструкции и обзоры;
- Экспертные и аналитические материалы;
- Ответы на популярные вопросы;
- Исследования;
- Интервью;
- Новости компании;
- Разборы кейсов.
Когда бренд упоминается в различных контекстах, модель получает больше оснований считать его авторитетным источником.
Шаг 4 — Делайте тексты удобными для ИИ
Генеративные модели лучше работают со структурированной информацией. Строить материалы желательно так:
- Понятный заголовок и краткое введение;
- Подзаголовки и списки;
- Конкретные цифры и факты;
- Вывод.
Такие материалы проще цитировать и использовать при формировании ответов.
Шаг 5 — Подтверждайте экспертность фактами
ИИ доверяет не заявлениям, а подтвержденным данным. Полезно включать в публикацию:
- Статистику;
- Результаты исследований;
- Реальные кейсы;
- Опыт работы и сертификаты;
- Комментарии специалистов.
Такие сведения значительно проще использовать для формирования ответов.
Шаг 6 — Публикуйтесь на разных площадках
Для GEO важно, чтобы информация встречалась на независимых ресурсах:
- Новостных и региональных СМИ;
- Отраслевых изданиях;
- Бизнес-порталах;
- Экспертных площадках;
- Тематических медиа.
Подобрать подходящие площадки значительно проще через каталог СМИ для размещения статей ON News, где представлены украинские информационные ресурсы различных тематик и уровней охвата.
Шаг 7 — Следите за актуальностью информации
Информация быстро устаревает, поэтому рекомендуется обновлять:
- Сведения об услугах;
- Ассортимент;
- Цены (если они указаны);
- Контакты;
- Данные о филиалах и новых продуктах;
- Достижениях компании.
Если разные источники описывают компанию по-разному, уровень доверия к информации снижается.
Шаг 8 — Отвечайте на реальные вопросы клиентов
ИИ чаще рекомендует материалы, которые непосредственно отвечают на пользовательские запросы. Поэтому полезно регулярно создавать статьи в формате:
- «Как выбрать…»;
- «Что лучше…»;
- «Сколько стоит…»;
- «Какие ошибки допускают…» и т.п.
Именно такие тексты становятся источником информации для генеративных ответов.
Шаг 9 — Контролируйте результаты
GEO, это долгосрочная стратегия, поэтому важно раз в квартал:
- Задавать ИИ вопросы по своей тематике;
- Анализировать, какие компании появляются в рекомендациях;
- Изучать публикационную активность конкурентов;
- Корректировать контент-план;
- Усиливать темы, которые приносят больше упоминаний.
Со временем становится заметно, какие типы материалов чаще используются ИИ при генерации ответов.
Именно такой подход в 2026 году предлагает on-news.net — биржа ссылок, которая помогает выстраивать долгосрочную стратегию публикаций в украинских медиа.
Компании, начинающие работать над своей цифровой репутацией уже сейчас, получают значительно больше шансов оказаться среди тех брендов, которые ИИ будет рекомендовать пользователям завтра.