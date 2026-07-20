Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бізнесу важливо стати джерелом інформації, якому довіряють моделі ШІ

Як бізнесу з’явитися в ChatGPT, Gemini та Google AI Overview: покроковий план на 2026 рік

20 лип 2026, 13:20
999

Ще кілька років тому компанії конкурували за перші позиції в Google. Сьогодні все більше користувачів ставлять питання ІІ-системам. Вони не переглядають десятки сайтів, а отримують готову відповідь із переліком компаній, сервісів або експертів. Тому завдання бізнесу змінилося: важливо не лише посідати високі позиції, а й стати джерелом інформації, якому довіряють моделі ІІ (Chat GPT, Gemini, Google AI Overview).

Якщо ви ще не вивчили, як потрапити в рекомендації ШІ, варто почати саме з розуміння принципів роботи генеративного пошуку. А наступний етап — побудувати системну стратегію публікацій.

Крок 1 — Проведіть аудит цифрової присутності

Перш ніж створювати новий контент, необхідно зрозуміти, яку інформацію про компанію вже можуть знайти користувачі та ІІ, перевірте:

  • Скільки незалежних публікацій згадують компанію;
  • Наскільки актуальні відомості про компанію;
  • Чи збігаються опис послуг і контакти на різних майданчиках;
  • Чи присутні експертні матеріали, а не лише рекламні оголошення;
  • Чи є згадки бренду без посилань на офіційний сайт.

ІІ значно простіше формує відповідь, якщо дані про компанію однакові в усіх авторитетних джерелах.

Крок 2 — Складіть графік публікацій

Одна стаття практично не впливає на загальну видимість. Практичний орієнтир:

  • До 4 публікацій на місяць — для локального бізнесу;
  • До 8 — для компаній, що працюють по всій країні;
  • До 12 — для великих брендів у конкурентних нішах.

Замість 10 статей за тиждень, краще випускати один якісний матеріал, оскільки регулярність формує стійку інформаційну присутність.

Крок 3 — Використовуйте різні типи матеріалів

Не варто орієнтуватися лише на рекламні статті. Оптимальний контент-план включає:

  • Інструкції та огляди;
  • Експертні та аналітичні матеріали;
  • Відповіді на популярні запитання;
  • Дослідження;
  • Інтерв’ю;
  • Новини компанії;
  • Розбори кейсів.

Коли бренд згадується в різних контекстах, модель отримує більше підстав вважати його авторитетним джерелом.

Крок 4 — Робіть тексти зручними для ІІ

Генеративні моделі краще працюють зі структурованою інформацією. Будувати матеріали бажано так:

  • Зрозумілий заголовок і короткий вступ;
  • Підзаголовки та списки;
  • Конкретні цифри та факти;
  • Висновок.

Такі матеріали простіше цитувати та використовувати при формуванні відповідей.

Крок 5 — Підтверджуйте експертність фактами

ІІ довіряє не заявам, а підтвердженим даним. Корисно включати в публікацію:

  • Статистику;
  • Результати досліджень;
  • Реальні кейси;
  • Досвід роботи та сертифікати;
  • Коментарі фахівців.

Такі відомості значно простіше використовувати для формування відповідей.

Крок 6 — Публікуйтеся на різних майданчиках

Для GEO важливо, щоб інформація зустрічалася на незалежних ресурсах:

  • Новинних та регіональних ЗМІ;
  • Галузевих виданнях;
  • Бізнес-порталах;
  • Експертних майданчиках;
  • Тематичних медіа.

Підібрати відповідні майданчики значно простіше через каталог ЗМІ для розміщення статей ON News, де представлені українські інформаційні ресурси різних тематик і рівнів охоплення.

Крок 7 — Стежте за актуальністю інформації

Інформація швидко застаріває, тому рекомендується оновлювати:

  • Відомості про послуги;
  • Асортимент;
  • Ціни (якщо вони вказані);
  • Контакти;
  • Дані про філії та нові продукти;
  • Досягнення компанії.

Якщо різні джерела описують компанію по-різному, рівень довіри до інформації знижується.

Крок 8 — Відповідайте на реальні запитання клієнтів

ІІ частіше рекомендує матеріали, які безпосередньо відповідають на користувацькі запити. Тому корисно регулярно створювати статті у форматі:

  • «Як обрати…»;
  • «Що краще…»;
  • «Скільки коштує…»;
  • «Які помилки допускають…» і т.п.

Саме такі тексти стають джерелом інформації для генеративних відповідей.

Крок 9 — Контролюйте результати

GEO, це довгострокова стратегія, тому важливо раз на квартал:

  • Ставити ІІ питання за своєю тематикою;
  • Аналізувати, які компанії з’являються в рекомендаціях;
  • Вивчати публікаційну активність конкурентів;
  • Коригувати контент-план;
  • Посилювати теми, які приносять більше згадок.

Із часом стає помітно, які типи матеріалів частіше використовуються ІІ під час генерації відповідей.

Саме такий підхід у 2026 році пропонує on-news.net — біржа посилань, яка допомагає вибудовувати довгострокову стратегію публікацій в українських медіа.

Компанії, що починають працювати над своєю цифровою репутацією вже зараз, отримують значно більше шансів опинитися серед тих брендів, які ІІ рекомендуватиме користувачам завтра.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів