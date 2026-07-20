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Бізнесу важливо стати джерелом інформації, якому довіряють моделі ШІ
Як бізнесу з’явитися в ChatGPT, Gemini та Google AI Overview: покроковий план на 2026 рікhttps://racurs.ua/ua/n215101-yak-biznesu-z-yavytysya-v-chatgpt-gemini-ta-google-ai-overview-pokrokovyy-plan-na-2026-rik.htmlРакурс
Ще кілька років тому компанії конкурували за перші позиції в Google. Сьогодні все більше користувачів ставлять питання ІІ-системам. Вони не переглядають десятки сайтів, а отримують готову відповідь із переліком компаній, сервісів або експертів. Тому завдання бізнесу змінилося: важливо не лише посідати високі позиції, а й стати джерелом інформації, якому довіряють моделі ІІ (Chat GPT, Gemini, Google AI Overview).
Якщо ви ще не вивчили, як потрапити в рекомендації ШІ, варто почати саме з розуміння принципів роботи генеративного пошуку. А наступний етап — побудувати системну стратегію публікацій.
Крок 1 — Проведіть аудит цифрової присутності
Перш ніж створювати новий контент, необхідно зрозуміти, яку інформацію про компанію вже можуть знайти користувачі та ІІ, перевірте:
- Скільки незалежних публікацій згадують компанію;
- Наскільки актуальні відомості про компанію;
- Чи збігаються опис послуг і контакти на різних майданчиках;
- Чи присутні експертні матеріали, а не лише рекламні оголошення;
- Чи є згадки бренду без посилань на офіційний сайт.
ІІ значно простіше формує відповідь, якщо дані про компанію однакові в усіх авторитетних джерелах.
Крок 2 — Складіть графік публікацій
Одна стаття практично не впливає на загальну видимість. Практичний орієнтир:
- До 4 публікацій на місяць — для локального бізнесу;
- До 8 — для компаній, що працюють по всій країні;
- До 12 — для великих брендів у конкурентних нішах.
Замість 10 статей за тиждень, краще випускати один якісний матеріал, оскільки регулярність формує стійку інформаційну присутність.
Крок 3 — Використовуйте різні типи матеріалів
Не варто орієнтуватися лише на рекламні статті. Оптимальний контент-план включає:
- Інструкції та огляди;
- Експертні та аналітичні матеріали;
- Відповіді на популярні запитання;
- Дослідження;
- Інтерв’ю;
- Новини компанії;
- Розбори кейсів.
Коли бренд згадується в різних контекстах, модель отримує більше підстав вважати його авторитетним джерелом.
Крок 4 — Робіть тексти зручними для ІІ
Генеративні моделі краще працюють зі структурованою інформацією. Будувати матеріали бажано так:
- Зрозумілий заголовок і короткий вступ;
- Підзаголовки та списки;
- Конкретні цифри та факти;
- Висновок.
Такі матеріали простіше цитувати та використовувати при формуванні відповідей.
Крок 5 — Підтверджуйте експертність фактами
ІІ довіряє не заявам, а підтвердженим даним. Корисно включати в публікацію:
- Статистику;
- Результати досліджень;
- Реальні кейси;
- Досвід роботи та сертифікати;
- Коментарі фахівців.
Такі відомості значно простіше використовувати для формування відповідей.
Крок 6 — Публікуйтеся на різних майданчиках
Для GEO важливо, щоб інформація зустрічалася на незалежних ресурсах:
- Новинних та регіональних ЗМІ;
- Галузевих виданнях;
- Бізнес-порталах;
- Експертних майданчиках;
- Тематичних медіа.
Підібрати відповідні майданчики значно простіше через каталог ЗМІ для розміщення статей ON News, де представлені українські інформаційні ресурси різних тематик і рівнів охоплення.
Крок 7 — Стежте за актуальністю інформації
Інформація швидко застаріває, тому рекомендується оновлювати:
- Відомості про послуги;
- Асортимент;
- Ціни (якщо вони вказані);
- Контакти;
- Дані про філії та нові продукти;
- Досягнення компанії.
Якщо різні джерела описують компанію по-різному, рівень довіри до інформації знижується.
Крок 8 — Відповідайте на реальні запитання клієнтів
ІІ частіше рекомендує матеріали, які безпосередньо відповідають на користувацькі запити. Тому корисно регулярно створювати статті у форматі:
- «Як обрати…»;
- «Що краще…»;
- «Скільки коштує…»;
- «Які помилки допускають…» і т.п.
Саме такі тексти стають джерелом інформації для генеративних відповідей.
Крок 9 — Контролюйте результати
GEO, це довгострокова стратегія, тому важливо раз на квартал:
- Ставити ІІ питання за своєю тематикою;
- Аналізувати, які компанії з’являються в рекомендаціях;
- Вивчати публікаційну активність конкурентів;
- Коригувати контент-план;
- Посилювати теми, які приносять більше згадок.
Із часом стає помітно, які типи матеріалів частіше використовуються ІІ під час генерації відповідей.
Саме такий підхід у 2026 році пропонує on-news.net — біржа посилань, яка допомагає вибудовувати довгострокову стратегію публікацій в українських медіа.
Компанії, що починають працювати над своєю цифровою репутацією вже зараз, отримують значно більше шансів опинитися серед тих брендів, які ІІ рекомендуватиме користувачам завтра.