Правила верифікації Starlnk в Україні змінили

В Україні змінили правила верифікації Starlink, фото: «Дія»

https://racurs.ua/ua/n214979-pravyla-veryfikaciyi-starlnk-v-ukrayini-zminyly.html

Ракурс

У «Дії» оновили правила верифікації Starlink для громадян, ФОПів та бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба «Дії».

Відтепер для подання потрібно вказати KIT-номер та UTID (або один із цих номерів). Також додали нові можливості: видалення терміналів із реєстру й отримання інформації про зареєстровані пристрої, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

для бізнесу послуга доступна на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть юридичні особи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік. Для реєстрації термінала потрібно вказати KIT-номер та UTID, а за наявності — Dish ID і номер облікового запису Starlink;

для громадян і ФОПів верифікація доступна в ЦНАПах, а також у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Під час подання заяви потрібно показати термінал і надати його дані.

Запроваджено такі нововведення:

юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал «Дія»;

для громадян і ФОПів така послуга доступна через ЦНАП;

бізнес може отримати витяг про всі зареєстровані термінали Starlink.