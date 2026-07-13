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В Україні змінили правила верифікації Starlink, фото: «Дія»

Правила верифікації Starlnk в Україні змінили

13 лип 2026, 21:49
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У «Дії» оновили правила верифікації Starlink для громадян, ФОПів та бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба «Дії».

Відтепер для подання потрібно вказати KIT-номер та UTID (або один із цих номерів). Також додали нові можливості: видалення терміналів із реєстру й отримання інформації про зареєстровані пристрої, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

  • для бізнесу послуга доступна на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть юридичні особи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад рік. Для реєстрації термінала потрібно вказати KIT-номер та UTID, а за наявності — Dish ID і номер облікового запису Starlink;
  • для громадян і ФОПів верифікація доступна в ЦНАПах, а також у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Під час подання заяви потрібно показати термінал і надати його дані.

Запроваджено такі нововведення:

  • юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink із реєстру через портал «Дія»;
  • для громадян і ФОПів така послуга доступна через ЦНАП;
  • бізнес може отримати витяг про всі зареєстровані термінали Starlink.

Після перевірки даних термінал потрапить до «білого списку» та працюватиме без обмежень, — додали у «Дії».

Джерело: Ракурс


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