Зареєструвати термінали Starlink тепер можна на пошті. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212121-ukrayincyam-dozvolyly-veryfikuvaty-starlink-u-poshtovyh-viddilennyah-mincyfry.html

Ракурс

Зареєструвати термінали Starlink тепер можна в поштових відділеннях.

Фізичні особи тепер можуть зареєструвати термінали Starlink не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях «Укрпошти» та «Нової пошти». Для проходження верифікації необхідно підготувати номер акаунта на порталі Starlink, KIT-номер, а також UTID або Dish ID. З документів знадобляться паспорт та РНОКПП. Про це Міністерство цифрової трансформації 17 лютого повідомило у Telegram.

Далі власникам «Старлінків» потрібно звернутися до найближчого відділення пошти або ЦНАПу та подати заяву.

У відомстві наголосили, що заявку в середньому триває до 48 годин. Однак наразі можливі незначні затримки через високий попит. Потім термінал вносять до «білого списку», що гарантує стабільну та безпечну роботу зв’язку без обмежень.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров 5 лютого заявив, що вже заблоковані термінали супутникового інтернету Starlink у російських загарбників. Водночас внесені в «білий список» Starlink працюють. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу.