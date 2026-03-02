Рашисти наприкінці 2025 року запустили «локальну мобільну мережу» на ТОТ, фото: «В час пік»

https://racurs.ua/ua/n212361-lokalna-mobilna-mereja-na-tot-luganschyny-pracuie-girshe-nij-ochikuvalosya-ova.html

Ракурс

Російські загарбники наприкінці 2025 року запустили у прифронтових населених пунктах тимчасово окупованої Луганщини закриту «локальну мобільну мережу», у якій було дозволено телефонувати зі смартфонів на номери екстрених служб.

Проте на якість роботи цієї мережі з’являється все більше скарг, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Усе більше скарг надходить щодо низької якості роботи локальної мобільної мережі, яку узимку запровадили в Лисичанську, Рубіжному та Сіверськодонецьку, — наголошують в ОВА. — Загарбники хизувалися, що дозволили населенню викликати з мобільного екстрені служби. Втім, скористатися цим можна лише у визначених місцях, де є покриття. В інших випадках функція виклику не спрацьовує.

Нагадаємо, всередині лютого стало відомо що у прифронтовому тимчасово окупованому Сіверськодонецьку окупанти скасували дистанційне навчання школярів через відсутність інтернету та мобільної мережі.