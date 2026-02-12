Новини
Рашисти окупували Сіверськодонецьк у 2022 році, фото: sud.ua

Через заборону користування інтернетом в окупованому Сіверськодонецьку скасували очне навчання у школах — ОВА

12 лют 2026, 14:45
999

У Сіверськодонецьку на Луганщині, захопленому рашистами у 2022 році, через заборону користування інтернетом окупанти змушують дітей здобувати освіту в очному режимі.

Протягом трьох попередніх років навчання відбувалося у змішаній формі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За останні місяці не змінилося нічого — температура в класах взимку не підвищилася, а лінія бойового зіткнення теж залишилася приблизно на тому ж місці, що й у 2024−2025 роках, — наголосив Харченко.

Інтернет і мобільна мережа залишаються вимкненими в межах міста, що унеможливлює організувати дистанційне навчання. Тож, нехтуючи безпекою і здоров’ям малечі, у так званому «міністерстві освіти і науки лнр» визнали освітній процес в Сіверськодонецьку нормальним — без опалення та поблизу фронту, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року рашисти оголосили про запровадження у прифронтових населених пунктах на ТОТ Луганщини закритої «локальної мобільної мережі». У середині грудня було запроваджено такий «пілотний проект» у Сіверськодонецьку.

Джерело: Ракурс


