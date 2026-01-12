Ракурсhttps://racurs.ua/
У Львові запустили пілотний 5G, фото: Google Giminy
У першому місті України запустили пілотний 5G
У Львові вперше в Україні запустили пілотний 5G.
Наступними містами стануть Бородянка та Харків. Про це сьогодні, 12 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр зазначив, що основною перевагою цієї технології є швидкість передавання даних — близько 500 Мбіт/с на абонента.
Львів стає технологічною лабораторією, яка допоможе нам відпрацювати всі технічні моменти перед національним запуском. Місто має один із найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. Наразі у Львові збудовано 20+ базових станцій 5G, — розповів він.
За словами Федорова, після погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології пілотний проект буде масштабований:
У січні 5G запрацює в Бородянці, у лютому — в Харкові, а згодом і в інших містах України.
Він додав, що повноцінно запустити 5G планували ще у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.