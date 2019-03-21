Гугл посвятил дудл с искусственным интеллектом композитору Иоганну Баху. Фото: Googlе

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Компания Googlе (Гугл) создала doodle (дудл) с искусственным интеллектом и посвятила его известному немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху. Интерактивное шоу создавали совместно команды Google Pair и Google Magenta.

Дудл получился в виде игры, во время которой пользователи могут составлять свои мелодии в два такта. Выставив ноты и нажав кнопку «обработать», пользователь запускает систему машинного обучения, которая согласовывает придуманную мелодию с музыкальным стилем Баха, а точнее с его рок-гибридом 80-х годов.

Машинное обучение, положенное в основу нового дудла, позволяет компьютеру самому придумывать ответы, а не следовать четко заданным командам, как это происходит в традиционном программировании. Универсальную модель под названием Coconet придумала Анна Хуанг. Система прошла обучение по 306 гармониям Баха и может выполнять широкий спектр музыкальных задач.

Хоралы в четыре голоса стали хорошими данными для использования в машинном обучении. Затем систему перенесли в веб-браузер, а новые модули обработки позволили ускорить анализ задач машинного обучения.

Иоганн Себастьян Бах родился в этот день в 1685 году (по юлианскому календарю). Великий композитор сочинил более 1 тыс. музыкальных произведений, а его творческое наследие относят к музыкальному искусству барокко.

Ранее сообщалось, что Гугл выпустил дудл в честь Дня святого Патрика.