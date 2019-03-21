Российские спецслужбы пытаются повлиять на избирательные процессы в Украине

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Ракурс

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в Украине.

Спецслужбы страны-агрессора используют социальные сети для воздействия на электоральные настроения украинцев. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что с конца 2018 года усилия российских спецслужб в этой сфере сместились в направлении распространения информации о якобы невозможности проведения в Украине честных президентских выборов и разжигания межконфессиональной розни после получения украинской православной церковью томоса об автокефалии.

В то же время российские спецслужбы продолжают практику распространения пропагандистских материалов антигосударственного содержания.

Так, недавно СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов, в которую входили четверо жителей Николаева и четверо — Одессы.

Под руководством российских кураторов они распространяли в интернете материалы, направленные на обострение общественно-политической ситуации накануне и во время президентских выборов. За свою деятельность они получали денежное вознаграждение через запрещенные в Украине системы денежных переводов, такие как «Золотая корона» и Webmoney.

Установлено, что злоумышленники в социальной сети «Вконтакте» распространяли материалы, которые содержали призывы к изменению границ Украины.

В СБУ призывают в случае получения подобных предложений немедленно обращаться на горячую линию спецслужбы.

Напомним, недавно американские специалисты по кибербезопасности зафиксировали изменение стратегии деятельности российских интернет-троллей. Теперь они стараются не генерировать пропаганду самостоятельно, а под видом якобы реальных пользователей соцсетей распространяют сообщения на политически спорные темы.