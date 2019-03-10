Российские интернет-тролли будут пытаться повлиять на выборы 2020 года

https://racurs.ua/n119186-rossiyskie-internet-trolli-izmenili-strategiu-svoih-deystviy-po-sryvu-vyborov-v-ssha-v-2020-godu.html

Racurs.ua

Эксперты по кибербезопасности заметили признаки изменения российскими интернет-троллями стратегии действий, направленных на срыв выборов в США в 2020 году.

Теперь они пропагандируют сообщения на политически спорные темы, используя фальшивые аккаунты в социальных медиа, вместо того, чтобы самим создавать пропаганду. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Вместо того, чтобы самостоятельно создавать контент, мы видим, что они усиливают контент, — отмечает Джон Хульквист, директор аналитического отдела компании FireEye Inc. — Тогда это не обязательно является недостоверным, и это создает возможность для них спрятаться за кем-то другим».

Другие хакеры проникают в компьютерные устройства и используют их для открытия большого количества учетных записей в социальных сетях, утверждает Кендит Вуест, старший исследователь угроз компании Symantec Corp. Взломанные устройства используются для создания многих якобы достоверных пользователей, а также правдоподобных подписчиков и «лайков» для этих фальшивых пользователей.

Хотя скрытые усилия по популяризации конфликтного контента, созданного другими людьми, не являются новой техникой, хакеры и тролли, кажется, начали активно ее использовать ее накануне следующих президентских выборов в США.

Вуест отметил, что наблюдал процесс уменьшения создания нового контента фейковыми аккаунтами с 2017 по 2018 годы и переход к созданию массовых подписчиков, которые могут быть использованы в качестве платформы для конфликтных сообщений в 2020 году.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, выступая на конференции RSA в Сан-Франциско во вторник, заявил, что социальные медиа остаются основным средством для иностранного влияния на выборы в США и его ведомство работает с компаниями по этой проблеме.

«То, что продолжается почти непрерывно и только усиливается во время избирательных циклов — это губительная внешняя кампания влияния, особенно с использованием социальных медиа, — отмечает Рей. — Мы готовимся к тому, что она будет продолжаться и снова возрастет до 2020 года».

Напомним, недавно специалисты СБУ разоблачили хакера из Запорожья, нанятого российскими спецслужбами для препятствования деятельности украинских государственных учреждений, связанных с нынешними выборами.