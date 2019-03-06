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Ракурс
Завербованный хакер был задействован в распространении компьютерных вирусов

Россия наняла хакера из Запорожья для вмешательства в деятельность государственных учреждений Украины — СБУ

6 мар 2019, 12:51
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Спецслужбы России наняли хакера из Запорожья, в задачи которого входило распространение компьютерных вирусов, предназначенных для вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

Хакер был администратором закрытого специализированного интернет-форума, среди участников которого он подыскивал исполнителей, согласных за деньги распространять соответствующие вредоносные программы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Распространение компьютерных вирусов осуществлялось путем целевой рассылки электронных сообщений, а также атаки на уязвимые участки сайтов госучреждений.

По мнению специалистов спецслужбы, целью атак могло быть блокирование доступа к госреестрам, что создавало угрозу работе серверов и компьютеров избирательных комиссий.

Во время обысков у запорожского хакера изъяли технику с установленным программным обеспечением, которое применяется для создания и модификации компьютерных вирусов. Также специалисты СБУ обнаружили десять образцов вредоносного программного обеспечения, подготовленного для распространения завербованными участниками упомянутого интернет-форума.

Изъятое оборудование направлено на экспертизу.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин недавно заявил, что украинские госучреждения каждые 40 секунд подвергаются кибератакам со стороны России. В частности, российских хакеров интересуют объекты критической инфраструктуры.

Источник: Ракурс


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