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Завербованный хакер был задействован в распространении компьютерных вирусов
Россия наняла хакера из Запорожья для вмешательства в деятельность государственных учреждений Украины — СБУhttps://racurs.ua/n119030-rossiya-nanyala-hakera-iz-zaporojya-dlya-vmeshatelstva-v-deyatelnost-gosudarstvennyh-uchrejdeniy.htmlRacurs.ua
Спецслужбы России наняли хакера из Запорожья, в задачи которого входило распространение компьютерных вирусов, предназначенных для вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.
Хакер был администратором закрытого специализированного интернет-форума, среди участников которого он подыскивал исполнителей, согласных за деньги распространять соответствующие вредоносные программы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Распространение компьютерных вирусов осуществлялось путем целевой рассылки электронных сообщений, а также атаки на уязвимые участки сайтов госучреждений.
По мнению специалистов спецслужбы, целью атак могло быть блокирование доступа к госреестрам, что создавало угрозу работе серверов и компьютеров избирательных комиссий.
Во время обысков у запорожского хакера изъяли технику с установленным программным обеспечением, которое применяется для создания и модификации компьютерных вирусов. Также специалисты СБУ обнаружили десять образцов вредоносного программного обеспечения, подготовленного для распространения завербованными участниками упомянутого интернет-форума.
Изъятое оборудование направлено на экспертизу.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин недавно заявил, что украинские госучреждения каждые 40 секунд подвергаются кибератакам со стороны России. В частности, российских хакеров интересуют объекты критической инфраструктуры.
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