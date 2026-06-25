Российские спецслужбы пытались взломать мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США. Фото:

https://racurs.ua/n214640-rf-pytalas-slomat-messendjery-chinovnikov-v-ukraine-evrope-i-ssha-sbu.html

Ракурс

Російські спецслужби намагалися зламати месенджери посадовців в Україні, Європі та США.

Російські спецслужби на системних спробах зламати месенджери посадовців, політиків та активістів в Україні, Європі та Сполучених Штатах викрили Служба безпеки України спільно із американським Федеральним бюро розслідувань. Москва хотіла отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані. Про це 25 червня повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що ворог для виманювання паролів до акаунта найчастіше використовують розсилку СМС від імені «команд підтримки». Такі повідомлення видають за сповіщення від офіційних ботів. Їх надсилають зранку, коли людина ще є вкрай вразливою з огляду на фізичний та емоційний стан.

У спецслужбі попередили, що представники РФ атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців.

СБУ закликала громадян дбати про власну кібербезпеку та дотримуватися базових правил кібергігієни:

регулярно перевіряйте свої активні сесії в месенджері та завершуйте всі невідомі підключення;

увімкніть двофакторну автентифікацію. Використовуйте складний буквено-цифровий PIN-код;

нікому не передавайте коди підтвердження, PIN-коди, паролі та ключі відновлення акаунта;

не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Їхній акаунт може бути уже зламаний;

не відкривайте файли з невідомих або сумнівних чатів, особливо якщо вас просять зробити це з комп’ютера;

не скануйте QR-коди, які надійшли від невідомих ботів чи користувачів. Через них зловмисники можуть під'єднати свій пристрій до вашого акаунта.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що в березні російські хакери розгорнули масштабну кампанію з викрадення доступу до акаунтів у популярних месенджерах Signal та WhatsApp. Хакерські атаки спрямовані насамперед на юзерів із «високою розвідувальною цінністю». Насамперед зламуються акаунти чинних і колишніх чиновників, військових, політиків та журналістів.