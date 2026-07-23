Российский агент готовил удары по оборонным заводам на западе Украины. Фото:

https://racurs.ua/n215184-agent-fsb-gotovil-udary-po-oboronnym-zavodam-na-zapade-ukrainy.html

Ракурс

Агент російської ФСБ готував новий удар країни-агресора по західних українських областях.

Контррозвідка СБУ затримала в Хмельницькій області російського агента, який розвідував оборонні заводи та логістичні бази на заході України. Зловмисника затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об'єкта. Про це 23 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зясувалося, що на ворога працював місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. Він об’їжджав місцевість під виглядом велосипедних поїздок, фіксував на смартфон периметри потенційних «цілей» і передавав відео з геолокаціями куратору з Росії.

Під час обшуку у затриманого виявили телефон із доказами роботи на РФ. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 липня в Чернігівській області затримали двох російських агентів, які готували підрив залізничної колії, щоб вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України.