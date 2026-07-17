СБУ задержала двойного российского агента в Донецкой области. Фото:

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Контррозвідка СБУ затримала подвійного російського агента в Донецькій області.

Інженер місцевої тепломережі одночасно працював на Федеральну службу безпеки РФ та Головне розвідувальне управління Міноборони Росії. Він коригував ракетно-бомбові та дронові атаки росіян по Слов’янську. Про це 17 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що завербований агресором комунальник під приводом робочих поїздок об’їжджав прифронтове місто та його околиці, щоб виявити локації ЗСУ та «злити» їх окупантам для нових обстрілів громади. Зловмисник фіксував об'єкти на фото й відео, а потім передавав ці дані з координатами для Росіян.

Коригувальника вдалося викрити завчасно й затримати. В оселі затриманого під час обшуків знайшли три мобільні телефони, які він постійно змінював для законспірованого зв’язку з окупантами. Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що завербований ФСБ колишній керівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі розвідував координати для повітряних атак РФ по прикордонню Сумської області.