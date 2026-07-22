На Чернігівщині затримали двох російських агентів, фото: СБУ

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На Чернігівщині затримали двох російських агентів, які готували підрив залізничної колії, щоб вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що зловмисників затримали «на гарячому», коли вони прямували на місце запланованої диверсії. На місці події у них виявили дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію Укрзалізниці.

За даними слідства:

замовлення ворога виконував мобілізований з Києва, який самовільно залишив військову частину. Він пішов на співпрацю з РФ через Telegram-канал в обмін на обіцянку допомогти незаконно виїхати з України;

до підривної діяльності в інтересах РФ він залучив свою знайому — студентку одного зі столичних закладів вищої освіти. Для підготовки диверсії фігурантка закуповувала хімічні компоненти, мобільні телефони та інші складові для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП). Придбані товари вона віддавала своєму «напарнику», який споряджав вибухівку за інструкцією куратора з РФ;

перед закладенням СВП агенти декілька разів провели дорозвідку на залізничних лініях, щоб виявити найуразливішу ділянку для підриву.

Під час обшуків у тимчасовому помешканні фігурантів вилучено компоненти для виготовлення вибухівки:

хімічні речовини,

лабораторне приладдя,

детонатори;

засоби зв’язку.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (незакінчений замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.