Удары с трех направлений и провокации в день выборов: Муженко рассказал, чего ждут от России в Генштабе

Россияне готовят силы для вторжения в Украину из трех направлений, фото — Твиттер

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РФ готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений, в Генеральном штабе Вооруженных сил не исключают провокаций на Донбассе в день президентских выборов.

Об этом 6 марта в Киеве во время ежегодной встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко.

По его словам, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе со спецназом составят основу сил для вторжения.

«Мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: с севера, востока и юга», — сообщил Муженко.

В ответ ВСУ могут противопоставить агрессору «высокую мобильность, адаптивность и автономность» в сочетании с фактором «родной земли». Эти факторы, по мнению Муженко, являются стратегическим преимуществом украинской армии над оккупантом.

На встрече Муженко заявил и о том, что руководство украинских Вооруженных сил не исключает осуществления российско-оккупационными войсками вооруженных провокаций на Донбассе в день президентских выборов в Украине — 31 марта.

«Относительно возможных провокаций 31 марта, то мы знаем, что накануне выходных, особенно перед государственными праздниками, активность российско-оккупационных войск увеличивается. Поэтому я думаю, что не исключаются соответствующие провокации и 31 марта», — сообщил начальник Генштаба.

Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив, поскольку международное морское право, двусторонние договоры с РФ определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных, в районе Керченского пролива и Азовского моря.

«Украина не собирается отказываться от этого права», — заявил Муженко.

Он также считает, что Россия использует предвыборную кампанию для проведения спецопераций по подрыву обороны Украины. В Генштабе заметили значительную активизацию РФ в информационном пространстве.

«С помощью информационных и психологических операций противник пытается повлиять на личный состав ВСУ», — сказал глава Генштаба.

Напомним, что 4 марта США на 12 месяцев продлили санкции против Российской Федерации из-за оккупации Крыма и поддержки Москвой боевиков на Донбассе.