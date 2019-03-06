Драка между полицейскими в Киеве закончилась резней, есть пострадавший (ФОТО)

Полицейский ножом ранил патрульного. Фото: ВЛАСНО.info

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Драка двух сотрудников полиции в Киеве привела к тому, что один из участников конфликта ранил ножом другого.

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований изучают обстоятельства драки двух работников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому множественные ножевые ранения. Выяснилось, что 5 марта полицейский Голосеевского районного отделения полиции охраны, который находился за рулем в пьяном состоянии, несколько раз ударил ножом инспектора патрульной полиции. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ГБР.

Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки, множественные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Злоумышленника следователи ГБР задержали, ожидается, что ему сообщат о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и суд изберет ему меру пресечения. Горе-полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, 17 февраля в Днепре 37-летний мужчина устроил стрельбу с балкона одного из жилых домов на улице Дмитрия Донцова. Злоумышленник сумел ранить одного человека.