В Днепре задержали мужчину, стрелявшего с балкона по людям

Инцидент произошел вчера, примерно в 23.30, фото: politeka.net

https://racurs.ua/n118281-v-dnepre-zaderjali-mujchinu-kotoryy-strelyal-s-balkona-po-ludyam.html

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В Днепре правоохранители задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в устроенной вчера вечером стрельбе с балкона одного из жилых домов на улице Дмитрия Донцова, в результате которой пострадал по меньшей мере один человек.

Инцидент произошел примерно в 23.30, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как установили правоохранители, между несколькими мужчинами возник спор, во время которого один из них был ранен в живот. Пострадавшего госпитализировали.

К задержанию стрелка привлекались патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров правоохранители задержали двух мужчин и установили личность стрелка, в доме которого при обыске обнаружили травматический пистолет и охотничье ружье.

Сейчас следственные мероприятия продолжаются. По факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) открытое уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно в Деснянском районе Киева во время конфликта с применением оружия между двумя мужчинами случайно ранили ребенка.