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Ракурс
В Кропивницком мужчина швырнул гранаты в полицейских и открыл стрельбу. Фото:

Мужчина бросил гранаты в полицейских и открыл стрельбу в Кропивницком

12 окт 2026, 19:25
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Вибухи та стрілянина сталися у Кропивницькому в понеділок, 12 жовтня.

У місті під час спілкування з поліцейськими чоловік кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Правоохоронці намагаються затримати порушника. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

У Кропивницькому ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім». Для того, щоб схопити стрілка, залучені всі необхідні підрозділи.

Поліція Кіровоградщини вживає заходів для затримання озброєного правопорушника, — наголосили у відомстві.

Місцевий Telegram-канал «Доступ Медіа» поінформував, що вулицею Шевченка в напрямку вулиці Кропивницького проїхали чотири екіпажі поліції. Прогриміло кілька вибухів, а упродовж 30 хвилин лунали постріли.

Нагадаємо, 11 жовтня у Шептицькому Львівської області місцевий мешканець поранив ножем працівника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у супроводі поліції проводив мобілізаційні заходи. Згодом чоловік, якого затримували правоохоронці, підстрелив поліцейського з пневматичної зброї.

Источник: Ракурс


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