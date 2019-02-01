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Ракурс
Стрельба в Киеве: злоумышленник попал в лицо ребенку. Фото: Інформатор

Стрельба в Киеве: злоумышленник попал в лицо ребенку

1 фев 2019, 17:04
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В лицо ребенку выстрелил злоумышленник в Киеве. Инцидент произошел у магазина в Деснянском районе столицы.

На улице Шолом-Алейхема трое мужчин поссорились, один из них достал пистолет и хотел выстрелить в оппонента, однако попал в лицо мальчику. После инцидента злоумышленник скрылся с места, сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

К правоохранителям обратились двое мужчин-участников конфликта и рассказали все обстоятельства происшествия. Раненого мальчика госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

Правоохранители объявили в розыск злоумышленника, который попал в ребенка. На его поиски ориентированы все наряды столичной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе столицы зарезали мужчину.

Источник: Ракурс


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