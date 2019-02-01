В Британии кайтсерфер совершил грандиозный 200-метровый перелет через песчаную косу (ВИДЕО)

В Британии кайтсерфер совершил грандиозный 200-метровый перелет через песчаную косу / Фото: Flickr

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Racurs.ua

Перелет через песчаную косу в британском Давлише совершил 21-летний кайтсерфер Олли Бридж. Ширина косы в месте перелета Бриджа составляет порядка 200 метров. Об этом сообщается на Youtube-канале Euronews.

Бридж является профессиональным кайтсерфером. На видео запечатлен момент, когда спортсмену удалось вылететь из бассейна реки Экс и подняться на высоту в 15 метров. Затем он перелетел песчаную косу и погрузился в морские воды.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что мировой рекорд в серфинге установил бразилец Родриго Кокс, который проехал гребнем волны высотой в 24,38 метра. Покорение высоты девятиэтажки зафиксировали судьи Мировой лиги серфинга. Кокс победил в номинации «Самая большая волна».

Прежний рекорд по укрощению волн принадлежал американцу Гарретту Макнамара. Он оседлал волну высотой в 23 метра семь лет назад.