«Оппозиционный блок"не получит более 15 млн грн госфинансирования из-за раскола в партии

Партия «Оппозиционный блок»не получит более 15 млн грн госфинансирования из-за раскола в политсиле. Фото: Finclub.net

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Финансирование политической партии «Оппозиционный блок» временно прекращено Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Указанное решение НАПК приняло сегодня из-за судебного запрета и взаимоисключающих требования представителей политической силы, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что партия «Оппозиционный блок» направила в НАПК два письма с подтверждением реквизитов счета, на который следует осуществлять начисление бюджетных средств, и официальное обращение с просьбой воздержаться от перевода средств на этот счет.

Также в НАПК поступила копия постановления Окружного административного суда Киева о запрете нотариусам вносить изменения в уставные документы этой политической силы. Таким образом, в НАПК решили, что этих двух оснований достаточно для вынесения решения о приостановлении выплат. Отметим, что в I квартале 2019 года партия «Оппозиционный блок» должна была получить более 15 млн грн на финансирование уставной деятельности. В 2019 году предусмотрено выделение почти 62 млн грн политсиле «Оппозиционный блок».

Согласно информации движения «Честно», в партии «Оппозиционный блок» произошел раскол. Часть членов политсилы намеревалась объединиться с партией «За жизнь» в «Оппозиционную платформу», однако один из нардепов «Оппозиционного блока» обратился в суд и добился запрета на внесение изменений в устав партии.

Ранее сообщалось, как НАПК распределило средства для финансирования политических партий в предвыборный период.