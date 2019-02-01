США объявили о приостановке договора о ракетах средней и малой дальности (ВИДЕО)

США выходят из ДРСМД, фото — Новое время

https://racurs.ua/n117609-ssha-obyavili-o-priostanovke-dogovora-o-raketah-sredney-i-maloy-dalnosti-video.html

Racurs.ua

Государственный секретарь США Майк Помпео 1 февраля объявил о временном прекращении участия США в договоре о РСМД.

Помпео во время брифинга в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты 2 февраля прекращают участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По его словам, у России «есть шесть месяцев, чтобы спасти договор», сообщается в трансляции брифинга.

Помпео обвинил Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Нарушение Россией договора создает риски для миллионов европейцев и американцев», — сказал руководитель Госдепа на брифинге.

О намерении США выйти из ДРСМД Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года. Американский президент объяснил это тем, что РФ постоянно нарушает положения соглашения. В декабре Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор.

Срок ультиматума истекает 2 февраля. Через шесть месяцев после официального сообщения Вашингтона о выходе из ДРСМД соглашение будет считаться отмененным.

Россия и США проводили консультации относительно ДРСМД и обсуждали взаимные претензии, но остались при своем мнении. Последний раз такие консультации состоялись 15 января в Женеве.

ДРСМД — один из стратегических договоров в сфере международной безопасности. Кроме того, США могут разорвать с Москвой договор СНВ-3, в котором сказано о сокращении стратегических наступательных вооружений. Срок его действия истекает в 2021 году.