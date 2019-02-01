Состояние здоровья трех военнопленных моряков ухудшилось. Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/n117608-sostoyanie-zdorovya-treh-voennoplennyh-moryakov-uhudshilos-denisova.html

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У военнопленных украинских моряков, содержащихся в российской тюрьме, Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она также сообщила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова намерена посетить украинских военнопленных. Денисова утверждает, что попросила ее проверить наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

По словам адвокатов, у Владимира Терещенко, Вячеслав Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья. Из-за этого украинский омбудсмен также обратилась к российской коллеге с просьбой организовать проведение медицинских обследований.

Напомним, что утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским кораблям.